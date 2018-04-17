Duma’da BM ekibine saldırı

Suriye'de başkent Şam yakınlarındaki Duma'da keşif turu yapan Birleşmiş Milletler'in (BM) güvenlik ekibinin silahlı saldırıya uğradığı belirtildi. Bir BM temsilcisi, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) uzmanlarının Duma'da görevlerini yapabilmeleri için elverişli bir ortamın olup olmadığını araştırmak amacıyla bölgeye giden ekibin, saldırıdan yara almadan kurtulduğunu ve ilk etapta başkent Şam'a geri döndüğünü söyledi.

KSYÖ Genel Direktörü Ahmet Üzümcü de araştırma ekibinin Duma‘ya ne zaman güvenli bir biçimde erişebileceğinin belirsiz olduğunu söyledi.

KSYÖ uzmanları, 7 Nisan'da rejim güçlerince Doğu Guta'nın Duma kentinde 40'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bir kimyasal saldırı düzenlendiği iddiaları üzerine incelemelerde bulunmak üzere Cumartesi günü Şam'a gitmiş, ancak heyetin Duma'ya girişine izin verilmemişti.

Caferi: Hükümet her türlü imkânı devreye soktu

Suriye resmi haber ajansı SANA Salı günü KSYÖ uzmanlarının Duma’ya girdiğini duyurmuştu. Ancak Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, yalnızca bir BM güvenlik ekibinin kente girdiğini belirterek, KSYÖ uzmanlarının ancak BM güvenlik ekibinden bölgenin güvenli olduğuna dair onay aldıktan sonra araştırmalarına başlayacağını söylemişti. Hükümetin misyonun gerçekleştirilmesi için her türlü imkânı devreye soktuğunu belirten Caferi, buna rağmen güvenlik endişeleri göz önüne alındığında sahaya yerleşip yerleşmeme kararını BM ve KSYÖ ekiplerinin vereceğini ifade etmişti.

ABD'den delilleri karartma suçlaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye rejimi ve müttefiki Rusya’yı 7 Nisan'da Duma'ya düzenlendiği öne sürülen kimyasal saldırıyı örtbas etmeye çalışmakla suçlamıştı. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, ABD’nin, uzmanların Duma’ya girdiğine inanmadığını, uzmanların gerekli incelemeleri yapabilmesi ertelendikçe delillerin kararma riskinin arttığını ifade etmişti.

ABD'nin KSYÖ Daimi Temsilcisi Ken Ward da Pazartesi günü yaptığı açıklamada Rusların saldırı bölgesine gitmiş olabileceğini düşündüklerini ve KSYÖ araştırma misyonunun etkin bir soruşturma yapma çabasına engel olma niyetiyle delillerin karartılmış olabileceğinden endişe duyduklarını söylemişti.

DW,AFP,AP,rtr,/SÖ,CÖ

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