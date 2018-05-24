 Dul maaşı için ölmüş annelerini sakladılar | DÜNYA | DW | 24.05.2018
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DÜNYA

Dul maaşı için ölmüş annelerini sakladılar

Hindistan'da beş erkek ve bir kadın, vefat etmiş annelerinin dul maaşından faydalanmak için kimyasal maddelerle bedeninin çürümesine engel oldu.

Indien Pakistan Symbolbild Vergewaltigung (Getty Images/AFP/M. Sharma)

Hindistan'da beş erkek ve bir kadın, 70 yaşında ölen annelerinin dul maaşından faydalanmak için ölü bedenini çeşitli kimyasal maddelerle kaplayarak çürümesine engel oldu.

Yaklaşık 10 yıl önce ölen kocasının ayda yaklaşık 234 dolarlık maaşı kendisine bağlanan dul kadının parmak izini kullanarak aylığını alan kardeşler, durumdan şüphelenen komşuların yaptığı şikâyet üzerine yakalandı.

Dört aydır ölü olduğu anlaşılan dul kadın okuma yazma bilmemesi nedeniyle parmak izi karşılığında maaşını alıyordu. Polisin yaptığı incelemede, kadının başparmağında mürekkep izlerine rastlandı.

Suçlamaları reddeden ve şu ana kadar annelerinin öldüğünü kimseye haber vermeyen kardeşler,  kadının komaya girdiğini düşündüklerini söyleyerek kendilerini savundu.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinin Varanasi kentinde yaşanan olay sonrası konuşan polis memuru, "Bedeni korumak için bir takım kimyasal maddelerle mumyaladıkları bulgusuna ulaştık. Yalanlarını ortaya çıkarmak için de doktor çağırdık" şekline konuştu.

Sözlerine devam eden polis şefi Prasad Singh soruşturma tamamlandıktan sonra kardeşlere sahtecilik ve dolandırıcılık suçlamasıyla dava açılacağını ekledi.

Benzer bir olayda da ülkenin doğusundaki Kalküta kentinde bu yılbaşlarında ölen annesinin emekli maaşını almak isteyen bir erkeğin kadının bedenini üç yıl boyunca buzdolabında sakladığı ortaya çıkmıştı.

dpa/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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