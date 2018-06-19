 DSÖ transseksüelliği hastalık listesinden çıkardı | YAŞAM | DW | 19.06.2018

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YAŞAM

DSÖ transseksüelliği hastalık listesinden çıkardı

Transseksüellik veya cinsiyet uyuşmazlığı artık psikolojik bir rahatsızlık olarak sınıflandırılmıyor. Dünya Sağlık Örgütü transseksüelliği, hastalıkları tanımladığı listesinden çıkarttı.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) transseksüelliği Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması'ndaki (ICD) psikolojik rahatsızlıklar bölümünden çıkarttı. Hastalıkların teşhisi ve tedavisi için devletler ve sağlık kuruluşları tarafından temel alınan ICD listesinin yeni yayınlanan 11’inci baskısıyla birlikte transseksüellik artık psikolojik bir rahatsızlık olarak değerlendirilmeyecek.

DSÖ'nün ICD listesinin yeni baskısıyla ilgili internet sitesinde yayınladığı açıklamasında, “Cinsiyet uyuşmazlığı, ICD'nin psikolojik rahatsızlıklar kısmından çıkartılarak cinsel sağlık koşulları kısmına geçirildi” denildi.

Transseksüelliğin ICD’nin cinsel sağlık koşulları kısmına geçirilmesinin sebebi ile ilgili olarak da "Bunun arkasında yatan sebep, her ne kadar cinsel uyuşmazlığın bir psikolojik rahatsızlık olmadığı kanıtlanmış olsa ve onu böyle sınıflandırmak transseksüel olan insanlar için çok büyük bir damga yaratabilse de bu bireylerin ICD’de sınıflandırılma yoluyla en iyi şekilde karşılanabilecek önemli sağlık hizmeti ihtiyaçları bulunuyor” denildi.

"Önceki sınıflandırma düzeltildi"

Transseksüelliğin psikolojik rahatsızlıklardan çıkartılmasıyla ilgili Alman epd haber ajansına konuşan DSÖ sözcüsü Christian Lindmeier, bu değişiklik ile daha önceki sınıflandırmanın düzeltildiğini belirtti. Transseksüel veya cinsiyet uyuşmazlığı yaşayan bireyler kendilerini doğuştan fiziki olarak sahip oldukları cinsiyete ait hissetmiyorlar.

ICD'deki değişim ile transseksüel bireylere karşı ayrımcılığın azalması ve bu bireylerin daha iyi tedavi hizmeti almaları hedefleniyor. Cinsel azınlıkların haklarını koruma konusunda uzmanlaşan Birleşmiş Milletler'den Victor Madrigal-Borloz’un hazırladığı rapora göre transseksüel ve eşcinsel bireyler dünyanın her tarafında ayrımcılıkla yüz yüze geliyor.

Rapora göre dünya nüfusunun neredeyse yarısı cinsel azınlıkların suçlu muamelesi gördüğü ülkelerde yaşıyor. DSÖ, eşcinselliği 1992 senesinde ICD’nin psikolojik rahatsızlıklar sınıflandırmasından çıkartmıştı.

DW,epd/DÇÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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