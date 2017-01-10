DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor

Sigara tüketimi ile farklı kanser türleri arasındaki ilişki birçok insan tarafından biliniyorken, insanlar sigara ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantı konusunda yeteri kadar bilinçli değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla insanları sigara ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla yayınladığı raporda DSÖ, 2000 yılından bu yana dünya çapındaki sigara tüketiminin azaldığını, ancak insanların tütün tüketmenin tam olarak hangi hastalıklara yol açtığını bilmediğini belirtti.

DSÖ'nün verilerine göre dünyada 1 milyar 100 bin 15 yaş üstündeki insan sigara tüketiyor. Bu dünyanın nüfusunun beşte birine denk geliyor. DSÖ'nün verilerine göre her sene yedi milyon insan tütün tükettiği veya pasif içici olduğu için ölüyor. Bu günlük olarak 19 bin insana tekabül ediyor. Ancak bu ölümlerin hepsi kanser sebebiyle değil. Tütün nedeniyle yaşamını kaybeden yedi milyon insanın neredeyse yarısı, veya yaklaşık 3 milyonu, aralarında kalp krizi ile inmenin de bulunduğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölüyor.

18 milyon ölümün yüzde 17'sinden sigara sorumlu

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Birçok insan tütün kullanımının kanser ile akciğer hastalıklarına sebep olduğunu biliyor ancak birçoğu tütünün aynı zamanda dünyanın en fazla ölüm sebepleri arasında yer alan kalp krizi ile inmeye sebep olduklarını bilmiyor" dedi. Ghebreyesus, "Tütün sadece kansere neden olmuyor. Tütün tam olarak kalpleri kırıyor" diye konuştu.

DSÖ'nün yaptığı geniş çaplı bir araştırmaya göre Çin'deki nüfusun yüzde 60'ından fazlasının sigaranın kalp rahatsızlıklarına sebep olduğunu bilmediğini ortaya koydu. Aynı araştırmada Hindistan ve Endonezya'da yetişkinlerin yarısından fazlasının sigaranın felce sebebiyet verdiğini bilmedikleri kaydedildi.

DSÖ, dünya üzerinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle her sene yaşanan 18 milyon ölümün yüzde 17'sinin sebebinin sigara tüketimi olduğunu belirtti. Sigara içindeki tütün, yedi binden fazla kimyasal içeriyor. Bu kimyasallar arasında arterler ile kan damarlarına zarar veren katran ve kalp atış hızıyla tansiyon ile ilişkilendirilen nikotin de yer alıyor. Sigara tüketimi aynı zamanda karbonmonoksit gibi zehirli gazların salınmasına sebep oluyor. Bu da kandaki oksijenin azalmasına, karbonmonoksitin artmasına ve bu sebepten kalp kaslarına yeterli miktarda oksijenin gitmemesine sebep oluyor.

DSÖ, çalışma prensibi olarak nikotin dumanı oluşturan elektronik sigaraların normal sigaralara oranla daha az zehirli madde içerdiğini, ancak bunların da kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olduğunu belirtti. DSÖ uzmanlarına göre elektronik sigaralar da insanların arterlerini daraltıyor ve kalp atış hızı ile tansiyonu yükseltiyor.

Kanseri önlemenin 7 yolu Sigaradan uzak durulmalı Tütün tüm dünyada kanserden ölüme neden olan ve büyük ölçüde önlenebilir bir risk faktörüne sahip. Tütünün tüm kanserden ölümlerin yüzde 22’sine sebep olduğu tahmin ediliyor. Sadece sigara içmek değil, tütün çiğnemek ve enfiye çekmek de kansere sebep oluyor. Çevrede içilen sigaranın dumanını soluyanlar da tehdit altında.

Kanseri önlemenin 7 yolu Çok fazla güneşte kalınmamalı Sık görülen türlerden olan cilt kanserinden korunmanın iyi bir yolu var. Bol miktarda koruyucu güneş kremi kullanmak. Ultraviole ışınların en güçlü olduğu 10 ile 16 saatleri arasında güneşten uzak durulmalı. Şapka, elbise ve güneş gözlüğü kullanmak da ek koruma sağlıyor. Ultraviyole ışınlar yayan solaryum cihazlarının da kanserojen etkisinin olduğu ortaya çıktı.

Kanseri önlemenin 7 yolu Tedbirli olunmalı Belirtileri nedeniyle bazı kanser türleri önceden tespit edilebilir. Düzenli olarak kendi kendine kontrol ve tedbir muayenesi yapmak örneğin cilt ya da meme gibi bazı kanser türlerinin erken tespitine ve tedavisine yardımcı olabilir. Ancak bütün kanser türleri için tedbir muayenesi yapma imkanı yok. Bu konudaki yararlı bilgiler için doktora danışmakta fayda var.

Kanseri önlemenin 7 yolu Hareketli olunmalı, fazla kilo önlenmeli Yemek borusu, kolon, meme, rahim ve böbrek kanseri aşırı kiloyla ilintili. Düzenli spor ve egzersizin yanı sıra bol meyve ve sebze ile sağlıklı beslenme ve az kırmızı et tüketmek kanser riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Kanseri önlemenin 7 yolu Enfeksiyon önlenmeli Enfeksiyonlar kanserden ölümlerin gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık yüzde 22, sanayileşmiş ülkelerde ise yüzde 6’sından sorumlu. Hepatit virüsü karaciğer, insan papilloma virüsü rahim ağzı, fotoğraftaki helikobakter pilori bakterisi mide kanseri riksini artırıyor. Bazı virüslere karşı aşıyla korunmak mümkün.

Kanseri önlemenin 7 yolu Alkol tüketiminde dikkatli olunmalı Dünya Sağlık Örgütü’ne göre, içilen alkol miktarıyla ilintili olarak kanser riski de artıyor. Alkol, ağız boşluğu, yutak, gırlak, yemek borusu, karaciğer, kolon ve meme gibi birçok kanser türüne yakalanma riskini artırıyor.

Kanseri önlemenin 7 yolu Sağlığa zararlı maddelerden kaçınılmalı Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre, hava, su ve toprağın kansere yol açan maddelerle kirlenmesi tüm kanser hastalıklarının yüzde 1 ila 4’üne sebep oluyor. Evlerde yakılan kömürün meydana getirdiği hava kirliliği nedeniyle akciğer kanserine yakalanma riski sigara içmeyenlerde iki katına çıkıyor. © Deutsche Welle Türkçe



AFP,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe