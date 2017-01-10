 DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor | YAŞAM | DW | 31.05.2018

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YAŞAM

DSÖ: Sigara kalp rahatsızlıklarına sebep oluyor

Sigara tüketmek sadece kansere neden olmuyor. Aynı zaman kalp rahatsızlıklarına ve bunlara bağlı ölümlere de yol açıyor. Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla DSÖ bu konuda insanları bilgilendirmeyi hedefliyor.

Bu fotoğrafta sigarasını çakmakla yakan bir kişi görülüyor

Dünya Sağlık Örgütü, insanların çoğunun sigaranın kalp hastalıklarına sebep olduğunu bilmediğini belirtti

Sigara tüketimi ile farklı kanser türleri arasındaki ilişki birçok insan tarafından biliniyorken, insanlar sigara ile kalp hastalıkları arasındaki bağlantı konusunda yeteri kadar bilinçli değil. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Mayıs'ta kutlanan Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla insanları sigara ile kalp ve damar hastalıkları arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Dünya Tütüne Hayır Günü dolayısıyla yayınladığı raporda DSÖ, 2000 yılından bu yana dünya çapındaki sigara tüketiminin azaldığını, ancak insanların tütün tüketmenin tam olarak hangi hastalıklara yol açtığını bilmediğini belirtti.

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DSÖ'nün verilerine göre dünyada 1 milyar 100 bin 15 yaş üstündeki insan sigara tüketiyor. Bu dünyanın nüfusunun beşte birine denk geliyor. DSÖ'nün verilerine göre her sene yedi milyon insan tütün tükettiği veya pasif içici olduğu için ölüyor. Bu günlük olarak 19 bin insana tekabül ediyor. Ancak bu ölümlerin hepsi kanser sebebiyle değil. Tütün nedeniyle yaşamını kaybeden yedi milyon insanın neredeyse yarısı, veya yaklaşık 3 milyonu, aralarında kalp krizi ile inmenin de bulunduğu kalp ve damar hastalıkları nedeniyle ölüyor.

18 milyon ölümün yüzde 17'sinden sigara sorumlu

DSÖ Genel Müdürü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Birçok insan tütün kullanımının kanser ile akciğer hastalıklarına sebep olduğunu biliyor ancak birçoğu tütünün aynı zamanda dünyanın en fazla ölüm sebepleri arasında yer alan kalp krizi ile inmeye sebep olduklarını bilmiyor" dedi. Ghebreyesus, "Tütün sadece kansere neden olmuyor. Tütün tam olarak kalpleri kırıyor" diye konuştu.

DSÖ'nün yaptığı geniş çaplı bir araştırmaya göre Çin'deki nüfusun yüzde 60'ından fazlasının sigaranın kalp rahatsızlıklarına sebep olduğunu bilmediğini ortaya koydu. Aynı araştırmada Hindistan ve Endonezya'da yetişkinlerin yarısından fazlasının sigaranın felce sebebiyet verdiğini bilmedikleri kaydedildi.

DSÖ, dünya üzerinde kalp rahatsızlıkları nedeniyle her sene yaşanan 18 milyon ölümün yüzde 17'sinin sebebinin sigara tüketimi olduğunu belirtti. Sigara içindeki tütün, yedi binden fazla kimyasal içeriyor. Bu kimyasallar arasında arterler ile kan damarlarına zarar veren katran ve kalp atış hızıyla tansiyon ile ilişkilendirilen nikotin de yer alıyor. Sigara tüketimi aynı zamanda karbonmonoksit gibi zehirli gazların salınmasına sebep oluyor. Bu da kandaki oksijenin azalmasına, karbonmonoksitin artmasına ve bu sebepten kalp kaslarına yeterli miktarda oksijenin gitmemesine sebep oluyor.

DSÖ, çalışma prensibi olarak nikotin dumanı oluşturan elektronik sigaraların normal sigaralara oranla daha az zehirli madde içerdiğini, ancak bunların da kalp ve akciğer hastalıklarına sebep olduğunu belirtti. DSÖ uzmanlarına göre elektronik sigaralar da insanların arterlerini daraltıyor ve kalp atış hızı ile tansiyonu yükseltiyor.

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AFP,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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