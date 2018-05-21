Dolar TL karşısında rekor tazeledi

Amerikan doları Türk Lirası karşısında 4,845 paritesini görerek tarihi rekorunu tazeledi. Asya piyasalarında işlem saatinin başlamasıyla birlikte değeri yükselen dolar karşısında gerileyen lira tekrar alımlarla 4,77 seviyesini gördü.

Liranın değer kaybı Salı günkü kapanışın ardından yaklaşık yüzde 2'lik bir düşüş olarak kayda geçerken, nedeninin Japon Yeninin hem dolar hem lira karşısında değer kazanması ve yatırımcıların lira satışı olduğu tahmin ediliyor. Yen de lira karşısında yüzde 2,3'lük bir artış gösterdi.

Türkiye'deki piyasaların açılması ile birlikte dolar lira karşısında 4,82 bandında seyrederken, euro da 5,68 değerinde işlem görüyor.

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısında alınan para politikası kararlarının beklenmesinin ve ABD ekonomisindeki olumlu gidişatın, yatırımcıların dolara rağbet göstermesini beraberinde getirdiği tahmin ediliyor. FED'in bu sene ayrıca en az iki kere daha faiz arttırması bekleniyor.

Türkiye'deki gelişmeler izleniyor

24 Haziran'da seçimlere hazırlanan Türkiye'de piyasalar siyasi gelişmeleri yakından takip ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere gezisi sırasında para politikalarına daha fazla müdahil olacağını açıklaması ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığına ilişkin endişeler TL üzerindeki baskıyı artırdı. Kredi değerlendirme kuruluşlarının yaptığı uyarıların liranın satışına yol açtığı tahmin ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın bağımsızlığı konusundaki şüphelerini dile getirirken, Erdoğan'ın seçimi kazanması durumunda para politikalarına doğrudan müdahalesinin Türkiye'nin kredi profilini olumsuz yönde etkileyeceğine dikkat çekti.

Borsa İstanbul'dan açıklama

Doların rekor yükselişi karşısında Türkiye'de piyasaların açılışı ile birlikte yazılı bir açıklama yapan Borsa İstanbul, döviz varlıklarını liraya çevirdiğini duyurdu.

Borsa İstanbul'un internet sitesindeki duyuruda, "Türk Lirasına olan güvenimizin ve desteğimizin bir göstergesi olarak, Borsamızın kısa vadeli ihtiyaçları dışında kalan döviz varlıklarının tamamı bugün itibariyle Türk Lirasına çevrilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Kurum ayrıca yatırımcılara da çağrıda bulunarak orta ve uzun vadeli döviz ihtiyaçları için spot piyasalardan döviz almak yerine Borsa İstanbul'da işlem gören "döviz vadeli işlem ve opsiyonları da dahil her türlü risk yönetim araçlarını değerlendirme" tavsiyesinde bulundu.

Türk Lirasındaki değer kaybını spekülatif bir yaklaşımın sonucu oluğunu ve mevcut ekonomik göstergelerin bunu desteklemediğini savunan duyuruda, "Borsa İstanbul Grubu olarak ekonomimize ve Türk Lirasına olan güvenimizi tüm şirketlerimiz ve paydaşlarımıza tekrar vurgulamak isteriz" ifadesi kullanıldı.

Video izle 01:17 Şimdi canlı 01:17 dk Paylaş Türk lirası beş ayda yüzde 17 değer kaybetti E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2y64g Türk lirası beş ayda yüzde 17 değer kaybetti

DW,AFP,rtr/ÇÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe