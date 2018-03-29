Dolar TL karşında rekor kırdı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri ve faiz ile ilgili açıklamaları son dönemde Türk Lirası (TL) üzerindeki baskıyı artırdı.

TL'nin bugün dolar karşısında yaşadığı yüzde 1'den fazla değer kaybı sonrası kurun tarihi zirveye çıkmasında analistlere göre yerel siyasi endişeler etkili oldu.

Londra merkezli Capital Economics’ten kıdemli ekonomist William Jackson, diğer gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin aksine bugün lirada değer kaybı yaşandığını söyledi.

Jackson, "Bu özellikle Merkez Bankası üzerinde faizleri artırmama yönündeki hükümet baskısı ve (hükümetteki muhtemelen en güvenilir politika yapıcı olan) Şimşek’in belki istifa ettiği gibi yerel faktörlerle alakalı“ şeklinde konuştu. Jackson, Merkez Bankası üzerinde faiz artırmama yönündeki baskının devam etmesi halinde artan dış kırılganlıklar da düşünüldüğünde, liranın baskı altında kalmaya devam edeceğini söyledi.

Mart ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 10,23'e yükselmişti. Analistler Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek ve liradaki değer kaybını sınırlanmak için parasal sıkılaştırmaya gitmesi, yani faiz artırması gerektiğini değerlendiriyor. Ancak Erdoğan yüksek büyümenin sürdürülebilmesi için faizlerin düşük tutulmasını istiyor.

Şimşek istifa etti haberleri

Hürriyet gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Erdoğan'ın, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerinin AKP'nin son MYK toplantısında da sürdürdüğü ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiği iddialarının kulislerde konuşulduğu belirtilmişti.

Erdoğan, ekonomi teorisinin aksine yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu düşünüyor. Mehmet Şimşek ise yatırımcılar tarafından ekonomi yönetimindeki denge unsuru olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün düzenlediği basın toplantısında ekonomi koordinasyonunda görüş ayrılığı olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kalın, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifası hakkında bir soruya "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil, bunun gibi bir gündem yok" şeklinde cevap verdi.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash, Mehmet Şimşek ile igili belirsizliklerin lira üzerinde baskı yarattığını söyledi ve şöyle devam etti: “Bu sabah İstanbul’daki bazı görüşmeleri Ankara’da “üst düzey toplantılar” için erteleyen Şimşek’ten hala yorum yok. Bu görüşmeler onun geleceği ve para ve ekonomi politikasının gelecekteki seyri hakkında olabilirler. Bir dönüm noktasına yaklaştığımızı hissediyorum."

Merkez Bankası’nın 25 Nisan'da Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak.

Seda Sezer Bilen

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