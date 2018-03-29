 Dolar TL karşında rekor kırdı | EKONOMİ | DW | 05.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

EKONOMİ

Dolar TL karşında rekor kırdı

Son birkaç haftada sert dalgalanmalar yaşayan dolar/TL siyasi endişelerin etkisiyle bugün 4.04'ü aşarak tarihi bir yükseliş kaydetti.

default

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiden sorumlu yetkililere yönelik eleştirileri ve faiz ile ilgili açıklamaları son dönemde Türk Lirası (TL) üzerindeki baskıyı artırdı.

TL'nin bugün dolar karşısında yaşadığı yüzde 1'den fazla değer kaybı sonrası kurun tarihi zirveye çıkmasında analistlere göre yerel siyasi endişeler etkili oldu. 

Londra merkezli Capital Economics’ten kıdemli ekonomist William Jackson, diğer gelişmekte olan piyasaların para birimlerinin aksine bugün lirada değer kaybı yaşandığını söyledi.

Jackson, "Bu özellikle Merkez Bankası üzerinde faizleri artırmama yönündeki hükümet baskısı ve (hükümetteki muhtemelen en güvenilir politika yapıcı olan) Şimşek’in belki istifa ettiği gibi yerel faktörlerle alakalı“ şeklinde konuştu. Jackson, Merkez Bankası üzerinde faiz artırmama yönündeki baskının devam etmesi halinde artan dış kırılganlıklar da düşünüldüğünde, liranın baskı altında kalmaya devam edeceğini söyledi. 

Mart ayında tüketici fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 10,23'e yükselmişti. Analistler Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek ve liradaki değer kaybını sınırlanmak için parasal sıkılaştırmaya gitmesi, yani faiz artırması gerektiğini değerlendiriyor. Ancak Erdoğan yüksek büyümenin sürdürülebilmesi için faizlerin düşük tutulmasını istiyor.

Şimşek istifa etti haberleri

Hürriyet gazetesinde bugün yer alan bir haberde, Erdoğan'ın, ekonomi yönetimine yönelik eleştirilerinin AKP'nin son MYK toplantısında da sürdürdüğü ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in istifasını Başbakan Binali Yıldırım'a ilettiği iddialarının kulislerde konuşulduğu belirtilmişti.

Erdoğan, ekonomi teorisinin aksine yüksek faizin yüksek enflasyona neden olduğunu düşünüyor. Mehmet Şimşek ise yatırımcılar tarafından ekonomi yönetimindeki denge unsuru olarak görülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün düzenlediği basın toplantısında ekonomi  koordinasyonunda görüş ayrılığı olduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kalın, Başbakan Yardımcısı Şimşek'in istifası hakkında bir soruya "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil, bunun gibi bir gündem yok" şeklinde cevap verdi.

Bluebay Varlık Yönetimi'nden Tim Ash, Mehmet Şimşek ile igili belirsizliklerin lira üzerinde baskı yarattığını söyledi ve şöyle devam etti: “Bu sabah İstanbul’daki bazı görüşmeleri Ankara’da “üst düzey toplantılar” için erteleyen Şimşek’ten hala yorum yok. Bu görüşmeler onun geleceği ve para ve ekonomi politikasının gelecekteki seyri hakkında olabilirler. Bir dönüm noktasına yaklaştığımızı hissediyorum."

Merkez Bankası’nın 25 Nisan'da Para Politikası Kurulu toplantısını yapacak.

Seda Sezer Bilen

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Prof. Yeldan: Türkiye'de hormonlanmış büyüme dalgası var

Bilkent Üniversitesi İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erinç Yeldan TL'deki rekor değer kaybı ve Türkiye ekonomisinin karşı karşıya bulunduğu risklere ilişkin DW Türkçe'nin sorularını yanıtladı. (22.11.2017)  

Türkiye'deki Alman firmaları tedirgin

Türkiye ile Almanya arasındaki siyasi gerginlik iş dünyasında huzursuzluğa yol açıyor. Alman şirketler Türkiye'deki siyasi ortamın yeni yatırımlar konusunda önemli riskler barındırdığı görüşünde. (20.09.2017)  

Mehmet Şimşek'ten kur yorumu

Türk Lirası'nın ABD Doları karşısında rekor oranda değer kaybının ardından konuşan Başbakan Yardımcısı Şimşek, piyasalardaki dalgalanmaların sakin ele alınması gerektiğini söyledi. (22.11.2017)  

Benzer içerik

Türkei Istanbul modernes Geschäftszentrum Levent

Büyümedeki pembe tablo gerçekçi mi? 29.03.2018

Türkiye ekonomisi 2017’de yüzde 7,4’lük büyümeye imza atarak G-20 ülkeleri içinde lider oldu. Bu başarı hükümet ve iş dünyasını mutlu etse de, ekonomideki yapısal sorunlar ve uzayan OHAL süreci kaygı uyandırıyor.

Ukraine Stahlwerk Symbolbild Handelskrieg Strafzölle

Türkiye ABD çelik pazarında oyun dışına mı itiliyor? 23.03.2018

ABD'nin yürürlüğe koyduğu çelik ithalatına ek vergi düzenlemesinden en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye. Uzmanlara göre Türkiye, ABD çelik pazarında oyun dışına itilme tehlikesi ile karşı karşıya.

Türkei Währung

Türk ekonomisinde yüzde 7,4'lük büyüme 29.03.2018

Türk ekonomisi geçtiğimiz yıl yüzde 7,4'lük büyüme yakaladı. Türkiye bu büyüme oranı ile Çin ve Hindistan gibi ülkeleri geride bıraktı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

ABD ve Çin arasındaki ticari kriz tırmanıyor

ABD, Çin mallarına uyguladığı ek gümrük vergisinin kapsamını genişletti. Bu adımın karşılıksız kalmayacağı uyarısında bulunan Çin de ilk adımlarını attı. 

FOTO-GALERİ

Ostereier und Hasen

Paskalya gelenekleri

Paskalya gelenekleri 