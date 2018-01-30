Doktorlara gözaltı: "Türk Tabipleri Birliği tarihinde bir ilk"

Afrin operasyonu ile ilgili "Savaş halk sağlığı sorunudur" açıklaması yapmalarının ardından haklarında soruşturma başlatılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konsey üyelerine, bu sabah operasyon düzenlendi. Aralarında TTB Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel'in de bulunduğu 11 doktor için gözaltı kararı çıkarıldı. Operasyon çerçevesinde şu ana kadar Prof. Raşit Tükel'in de aralarında olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

"TTB tarihinde bir ilk"

Gözaltı haberleri üzerine TTB üyelerinden Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Twitter hesabından "12 Eylül karanlığında bile kelepçe takıp gözaltına almamışlardı, bu zamana kısmetmiş" mesajını paylaştı. DW Türkçe'ye konuşan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, "Barıştan yana tutum alan, zaten yaşamı bir biçimde koruma görevi olan insanların 'Savaş bir halk sağlığı sorunudur' demesini suç olarak tanımlamaya çalışmak, tek başına baskı rejiminin işaretini vermektedir" dedi. Fincancı, söz konusu gözaltıların TTB tarihinde bir ilk olduğunu da dile getirdi.

"Evden kitap alındı"

TTB avukatlarından Avukat Ziynet Özçelik, savcıyla görüştüklerini, hakkında gözaltı kararı olan doktorların Ankara'ya getirileceğini ifade etti. Avukat Özçelik, doktorlar Hande Arpat, Sezai Berber, Sinan Adıyaman ve Selma Güngör'ün Ankara'da gözaltına alındığını belirterek, "Yapılan aramalara ilişkin ayrıntılı bilgimiz yok. Ancak birkaç arkadaşın evinden hiçbir şey alınmamış. Aramalar sırasında bir doktorun evinden ise kitap alınmış" diye konuştu.

"Odalarında hasta dosyaları var"

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde yapılan aramaları sırasında üniversitede bulunan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, "Arkadaşlarımız hakkında soruşturma başlatıldı ve bugün erken saatlerde evlerine polis baskını yapıldı" dedi. DW Türkçe'ye aramalar hakkında bilgi veren Çerkezoğlu, Prof. Dr. Raşit Tükel ile Prof. Dr. Taner Gören'in İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olduğunu hatırlatarak, "Çapa'daki odalarında arama yapıldı. Raşit hoca psikiyatri, Taner hoca ise kardiyoloji profesörü. Odalarında sadece hasta dosyaları var. Aramalar zaten çok kısa sürdü" diye konuştu. Çerkezoğlu, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen doktorların buradan da Ankara'ya götürüleceklerini söyledi.

TTB gözaltılarına neden olan açıklama

Türk Tabipleri Birliği, Afrin operasyonu nedeniyle 24 Ocak'ta bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur. Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz. Savaşa hayır, barış hemen şimdi" ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, söz konusu açıklamanın ardından "Sözde Türk Tabipleri Birliği gibi bir kesim, 'Savaşa hayır' diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin, bugüne kadar biz, 'Barışa evet' dediklerini de pek duymadık" sözleriyle tepki gösterdi. İçişleri Bakanlığı ise TTB Merkez Konsey hakkında suç duyurusunda bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Konsey üyeleri hakkında soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturmanın ardından bu sabah düzenlenen operasyonda TTB Merkez Konsey üyeleri Raşit Tükel, Sezai Berber, Sinan Adıyaman, Selma Güngör, Şeyhmus Gökalp, Hande Arpat, Ayfer Horasan, Taner Gören, Funda Obuz, Yaşar Ulutaş ve Nazım Yılmaz bu sabah gözaltına alındı.

Burcu Karakaş / İstanbul

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