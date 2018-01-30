 Doğu Guta′ya bombardıman sürüyor | DÜNYA | DW | 19.02.2018
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DÜNYA

Doğu Guta'ya bombardıman sürüyor

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye ordusunun muhaliflerin elinde olan Doğu Guta'ya yönelik operasyonunda son 24 saat içerisinde 71 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Syrien Luftangriffe gegen Ost-Ghouta (picture alliance/abaca/A. Al-Bushy )

Suriye ordusu ve Rus birlikleri, muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'ya yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdı. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son 24 saat içerisinde bölgede 71 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hava saldırıları ve havan topu ateşi sonucu 325 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

2012 yılından bu yana muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Haftalardır yoğun bombardıman altında olan bölgedeki sivillerin tahliyesi için ateşkes arayışları sürüyor.

İsveç ile Kuveyt geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören bir karar tasarısı hazırlamıştı. Taslak metin, abluka altındaki bölgeye ilaç ve gıda yardımının sağlanması ve yaralıların tahliye edilmesini öngörüyor.

Öte yandan Doğu Guta'nın bazı kesimlerini kontrolü altında bulunduran Heyet Tahrir el Şam örgütünün bölgeden çekilmek için görüşmeleri sürdürdüğü belirtiliyor. 

Syrische Armee setzt Beschuss von Ost-Ghouta fort

Doğu Guta'da 400 bin sivil yaşıyor

Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın arabuluculuğunda varılan uzlaşma çerçevesinde ilan edilen çatışmasızlık bölgeleri arasında yer alan Doğu Guta, İslamcı gruplar Ceyş-ul İslam ve Feylak el Rahman'ın kontrolünde bulunuyor. Doğu Guta, Şam yakınlarında muhaliflerin kontrolünde bulunan son bölge olma özelliğini taşıyor.

Suriye'de ordu Doğu Guta'ya yönelik operasyonunu 5 Şubat'ta başlattı. 5 gün aralıksız süren bombardımanlar sonucu 250'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yedi yıldır süren Suriye iç savaşında şimdiye kadar 340 bin kişi öldü. Milyonlarca Suriyeli ülkeyi terk etmek zorunda kalırken, 13 milyon Suriyeli de insani yardıma muhtaç durumda.

AFP,dpa/NS,ÖA

@ Deutsche Welle Türkçe

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