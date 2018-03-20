Doğu Guta′daki muhalifler Harasta′yı boşaltacak | DÜNYA | DW | 21.03.2018

Suriye'de Doğu Guta'da bulunan silahlı militanların, Harasta kasabasını boşaltmaları konusunda Şam rejimiyle anlaşmaya vardığı bildirildi. Doğu Guta'daki en etkin silahlı gruplardan Ahrar eş Şam'ın sözcüsü Munzer Faris'in Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, Harasta'daki militanlar silahlarıyla ve kentten ayrılmak isteyen sivillerle birlikte bölgeyi boşaltacak ve Suriye'nin kuzeyine çekilecek.

Bu, bir aydan uzun süredir Suriye ordusunun yoğun operasyon sürdürdüğü Doğu Guta'da silahlı grupların tahliyesi konusunda varılan ilk anlaşma.

Örgütün sözcüsü, anlaşmanın Rusya’nın garantörlüğünde Suriye rejimi ile muhalif grup arasında varıldığını söylerken, kasabadan ayrılmak isteyen ailelerin tahliyelerine Perşembe günü yerel saat ile 7.00'de başlanacağını ifade etti.

Reuters haber ajansına konuşan ve ismini vermek istemeyen rejim yanlısı bir komutan da anlaşmayı doğrulayarak tahliye edilenlerin Suriye’nin kuzeybatısında yer alan ve muhaliflerin kontrolünde olan İdlib’e gönderileceklerini aktardı.

Ahrar eş Şam örgütünü temizlemek isteyen Suriye ordusu Harasta'ya yoğun bombardıman düzenlemişti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Hizbullah’ın basın birimi bin 500’e yakın militan ile altı bin kadar aile üyelerinin iki seferde İdlib’e transfer edileceğini bildirdi. Suriye'de devlete yakın tutumuyla bilinen Addounia TV televizyon kanalı da toplamda 7 bin 500 militan ve aile üyelerinin anlaşma kapsamında tahliye edileceğini belirtti.

Rusya: Yeni bir insani koridor açıldı

Muhaliflerin tahliye anlaşmasının yapılmasına vesile olduğunu belirttiği Rusya Savunma Bakanlığı ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada Harasta bölgesi yakınlarında yeni bir "insani koridor" açıldığını aktardı, ancak bunun muhaliflerin tahliyesi ile ilgili olup olmadığına dair bir bilgi paylaşmadı.

Ahrar eş Şam geçen hafta yaptığı açıklamada Doğu Guta'da ateşkes sağlanması için Rusya ile doğrudan görüşmeler yapmaya açık olduğunu söylemişti.

Rusya desteğindeki rejim güçleri başkent Şam’ın doğusunda yer alan Doğu Guta'yı muhaliflerden geri alabilmek için operasyon başlatmıştı. Hava saldırılarının da düzenlendiği operasyon kapmasında rejim güçleri Doğu Guta’nın yüzde 70’inden fazlasını geri alırken, yüzlerce sivil ölmüş ve binlercesi de şehri terk etmek durumunda kalmıştı. Londra merkezli Suriye İnsan hakları Gözlemevi’nin verdiği bilgilere göre Mart 15’ten bu yana 70 binden fazla insan Doğu Guta’yı terk etti.

Doğu Guta’dan kaçanların durumu "acıklı"

Birleşmiş Milletler'in Suriye'deki insani yardım koordinatörü Ali el Zatari, Doğu Guta’daki saldırılardan kaçarak Şam'ın kuzeyindeki Adra’ya sığınan sivillerin yaşam koşullarının "acıklı" olduğunu ve bu durumu kınadığını söyledi.

El-Zatari, "Eğer bir vatandaş olsaydım bu acıklı durumu sebebiyle Adra’da beş dakikadan daha fazla durmayı kabul etmezdim" dedi.

Zatari, insanların savaştan, korkudan ve belirsizlikten kaçtığını ancak geldikleri yerde de kendilerini dahi yıkayabilecek bir alan bulamadıklarını söyledi.

AFP,rtr,AP/DÇÜ,GY

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