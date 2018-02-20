 Doğu Guta′daki gelişmelere uluslararası tepki | DÜNYA | DW | 21.02.2018
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DÜNYA

Doğu Guta'daki gelişmelere uluslararası tepki

Suriye'nin Doğu Guta ve Afrin bölgelerinde giderek artan gerilime uluslararası toplumdan sert tepkiler geldi. BM Genel Sekreteri Guterres Rusya, Türkiye ve İran'ı "verdikleri sözleri" tutmaya çağırdı.

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Doğu Guta'ya düzenlenen saldırıdan, 20 Şubat

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Afrin'e giden Suriye hükümetine bağlı milislerin topçu atışı üzerine bölgeden çekildiği belirtiliyor. Afrin'deki son durumu değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "O dosya şimdilik kapanmış vaziyette" dedi. (20.02.2018)

Türkiye, Rusya ve İran cumhurbaşkanlarının Nisan ayında İstanbul'da bir araya gelmesinin planlandığı bildirildi. (19.02.2018)

Birleşmiş Milletler, Suriye savaşında "açlıktan öldürmenin" yeni bir silah olarak kullanıldığına dikkat çekti. Açıklamada Doğu Guta'daki sivillerin açlığa mahkum edildiği belirtildi. (27.10.2017)

Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek günlerde "Afrin'i kuşatacaklarını" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" söyledi. (20.02.2018)

Suriye iç savaşının iki cephesi Doğu Guta ve Afrin'de hafta başında tırmanan gerilime uluslararası aktörlerden tepkiler geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Doğu Guta'da dozu giderek artan şiddet ve sivil ölümleriyle ilgili olarak "son derece endişeli" olduğunu söyledi. BM sözcüsü Stephane Dujarric, salı günü New York'ta yaptığı açıklamada, Genel Sekreter'in tüm taraflara, sivillerin korunması da dahil olmak üzere temel insan hakları ilkelerine sadık kalma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Sözcü, Guterres'in Rusya, Türkiye ve İran'ın Doğu Guta'yı Astana görüşmeleri kapsamında bir çatışmasızlık bölgesi ilan ettiğini belirterek bu ülkelere "bu bağlamda verdikleri sözleri" hatırlattığını belirtti.

Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin kişinin hava saldırıları, topçu ateşi ve bombalı saldırılara maruz kaldığını belirten Dujarric, Suriye ordusunun kuşattığı bölgede yaşayan kişilerin hayatlarını "beslenme eksikliği de dahil olmak üzere aşırı şartlarda" sürdürdüklerini belirtti.

Syrien Angriff auf Ost-Ghouta (picture alliance/abaca/A. Al Bushy)

Doğu Guta'ya düzenlenen saldırıdan, 20 Şubat

"Halep tekerrür ediyor"

ABD Dışişleri Bakanlığı da bölgede yaşanan olaylara tepki gösterdi. Bakanlık sözcüsü Heather Nauert, salı günü Washington'da yaptığı açıklamada, Suriye ordusunun bir "Kuşat ve aç bırak" taktiği uyguladığını ve bu anlayışın bölgedeki insani felaketi daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Bir Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, salı günü Berlin'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sözcü, "Halep'te yaşanan dehşet Doğu Guta'da tekerrür ediyor ve yeniden aralarında birçok çocuk da olan masum siviller Suriye rejimi ve destekçilerinin yıkıcı şiddetinin kurbanı oluyor" şeklinde konuştu. Sözcü, "Şam rejimini saldırılarını derhal durdurmaya ve nihayet insani yardımların bölgeye erişimine izin vermeye çağırıyoruz" dedi.

Suriye ordusu Doğu Guta'ya günlerdir sürekli olarak hava saldırısı düzenliyor. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, savaşın yıllardan beri "en kanlı gününün yaşandığı" pazartesi günü 127 kişinin, salı günü de 19'u çocuk 106 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Saldırılarda birçoğu ağır olmak üzere bin 200 kişinin de yaralandığını aktaran kuruluşun açıklamalarına göre, hava saldırılarında üç aydır ilk kez Rus jetleri de yer aldı. Doğu Guta'da son 48 saat içinde hayatını kaybedenlerin sayısının 250'yi geçtiği, binden fazla kişinin de yaralandığı bildiriliyor.
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Açlığın pençesindeki Guta'daki sivillere yardım ulaştı

Afrin'e de tepki

Öte yandan Alman hükümeti, Afrin ve Doğu Guta'daki çatışmalara son verilmesi çağrısında bulundu. Alman Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Gerilimin daha da tırmanması tehlikesi muhtemel gözüküyor. O yüzden tüm tarafları çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

NATO da Suriye'deki gelişmelerden "büyük bir endişe" duyduğunu ifade etti. İttifak, Türkiye'nin müttefiklerini icraatlarıyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.

Saldırılara bir tepki de BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) geldi. UNICEF Genel Direktörü Geert Cappelaere, "Öldürülen çocuklar, anneleri, babaları ve sevdikleri için kelimeler yetersiz" şeklinde konuştu.

Şam yönetiminin Afrin'de Türkiye'ye karşı YPG ile işbirliği yapacağı söylentilerinin günlerce gündemde kalmasının ardından, Suriye hükümetine bağlı milisler dün Afrin'e gitmişlerdi. Bundan kısa süre sonra ise milisler, Türkiye tarafından yapılan topçu ateşi üzerine bölgeden çekilmişti. Salı gününün erken saatlerinde"gelecek günlerde Afrin'i kuşatacağız"açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şam'a bağlı milislerin çekilmesi üzerine"O dosya şimdilik kapanmış vaziyette" demişti.

AFP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Açlığın pençesindeki Guta'daki sivillere yardım ulaştı  

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