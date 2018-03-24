 Doğu Guta′da tahliyeler devam ediyor | DÜNYA | DW | 25.03.2018
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DÜNYA

Doğu Guta'da tahliyeler devam ediyor

Suriye'de rejim güçlerinin 18 Şubat'tan beri ablukası altında olan ve muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'da tahliyelere haftasonu devam edildi.

Syrien Qalat al Madiq Geflüchtete aus Ost-Ghouta (Getty Images/O. Haj Kadour)

Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaşta muhalif grupların kontrolündeki Doğu Guta'da rejim güçleri ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde tahliyeler devam ediyor.

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Suriye’de Esad rejiminin ablukası altındaki Doğu Guta’dan 105 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi. Esad’a bağlı güçlerin bölgenin yüzde 90’ında kontrolü ele geçirdiği belirtiliyor. (24.03.2018)

Suriye'de Ahrar eş Şam örgütü, militanlarının aileleriyle birlikte Doğu Guta'nın Harasta kasabasını boşaltmak üzere Şam rejimiyle anlaştıklarını duyurdu. (21.03.2018)

Suriye resmi haber ajansı, Esad’ın Doğu Guta’da muhaliflerle savaşan rejim birliklerini ziyaret ettiğini duyurdu. Öte yandan muhaliflerin Birleşmiş Milletler ile bölgede ateşkesi görüştüğü bildirildi. (18.03.2018)

Suriye'de sivillerin gıda ve tıbbi malzeme sıkıntısı çektiği ve rejim güçlerinin kuşatması altındaki bölgeye yardım konvoyu ulaştı. Duma kasabasına 13 kamyon dolusu malzeme indirildi. (09.03.2018)

Ülkenin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre bölgedeki Erbin mezrasını kontrol eden muhalif grup Faylek El-Rahman ile varılan anlaşma çerçevesinde cumartesi günü geç saatlerde 981 kişiyi taşıyan 17 otobüs yerleşimi tek etti.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre muhalif grup kontrolündeki Zamalka, Erbin, Cobar ve Ayn Tarma yerleşimlerinden ayrılan kişiler ülkenin kuzeybatısındaki İdlib vilayetine taşınacak.

Tahliyelerin Pazar günü de devam etmesiyle birlikte toplamda 7 bin kişinin bölgeden ayrılması planlanıyor.

Abluka altındaki bölge

Şam kırsalında bulunan Doğu Guta'da Rusya tarafından desteklenen rejim güçlerinin 18 Şubat'ta başlattığı saldırılar, ülkede halen muhalif grupların kontrolünde olan bu son bölgenin yüzde 90'ından fazlasının kontrol altına alınmasıyla birlikte devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verilerine göre Rusya'nın hava saldırılarıyla desteklenen rejim güçlerinin operasyonunda bin 600'dan fazla sivil hayatını kaybetti. Ülkenin resmi kaynaklarına göre de 107 binden fazla sivil bölgeyi terk etti.

Doğu Guta'da tahliye için dizili otobüsler

Bölgeden ayrılan otobüsler tahliye edilen kişileri İdlib'e taşıdı

Rusya'nın aracılığıyla muhalif gruplarla yapılan görüşmelerin ilk ayağında Ahrar-uş Şam örgütü Harasta kasabasından geçen hafta ayrıldı. Bin 400 muhalifin de aralarında olduğu 4 bin 500 kişi İdlib'e gitmek üzere kasabadan tahliye edildi.

İkinci anlaşma uyarınca Faylek El-Rahman silahlı grubunun kontrolündeki bölgelerden tahliyeler bu haftasonu devam ediyor.

Doğu Guta'daki muhaliflerin elinde kalan son ve bölgenin en büyük yerleşimi olan Duma kasabasının tahliyesi için Ceyş-ül İslam örgütü ile görüşmeler devam ediyor.

Suriye'de Mart 2011 hükümet karşıtı protestolarla başlayan ve daha sonra hükümetin sert müdahalesi sonrası şiddet karışmasıyla iç savaşa dönen krizde, Birleşmiş Milletler'in tahminlerine göre 400 binden fazla insan hayatını kaybetti, 11 milyondan fazla kişiyle ülkenin nüfusunun yarısı yerinden edildi.
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Doğu Guta da Halep'in kaderini yaşıyor

AFP,dpa/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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