Doğu Guta′da bombardıman sürüyor | DÜNYA | DW | 26.02.2018

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin ateşkes talebine rağmen Suriye'deki çatışmalar devam ediyor. Rejim güçlerinin Doğu Guta'yı hedef alan operasyonları sürüyor. Kara ve havadan yapılan bombardımanda en az yedi sivilin daha öldüğü bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ateşkes kararının acilen yürürlüğe konmasını istedi. Cenevre'de düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi toplantısında konuşan Guterres, "Doğu Guta bekleyecek durumda değil. Dünyadaki bu cehenneme son vermenin tam zamanı" dedi.

Merkel ve Macron'dan Rusya'ya çağrı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Doğu Guta'da silahların susmasından sonra sivillere insani yardım ulaştırmada yardımcı olması için Rusya'ya çağrıda bulundu. İki lider Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları telefon görüşmesinde "hava saldırılarının ve çatışmaların derhal sona erdirilmesi için Suriye rejimine azami baskı yapılmasını" istediler. Putin "terörist guruplarla mücadeleye ara verilmeyeceğini" belirtti.

2013 yılından bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta bir haftadır rejim güçlerinin en yoğun saldırılarına hedef oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk olmak üzere en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. 2 bin 400 kişinin de yaralandığı Doğu Guta'daki hastaneler şiddetli bombardıman yüzünden hizmete ara vermek zorunda kaldı.

Doğu Guta'da son haftalardaki bombardımanlar nedeniyle ölenlerin sayısının 500'ü aştığı bildiriliyor.

Suriye'deki şiddetin durdurulması amacıyla 30 gün süreyle ülke genelinde ateşkes uygulanmasının talep edildiği karar tasarısı Cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti. Radikal dinci unsurlarla mücadele karar kapsamına alınmadı. Tarafların ateşkes talebine uyup uymayacakları kestirilemiyor.

Hava saldırıları sürdü

Pazar günü Doğu Guta'daki hava saldırıları ve topçu ateşi bütün şiddetiyle devam etti. Görgü tanıklarınca helikopterlerden varil bombası da atıldığı bildirildi. Doğu Guta çevresinde muhaliflerle rejim güçleri arasında çatışmalar olduğu haber verildi.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi güvenlik garantisi verilmediğinden sivillere yardım malzemesi gönderilemediğini duyurdu. Kızılhaç sözcüsü acilen ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ve gıda yardımlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilmesinin Güvenlik Konseyi kararına uyulmasına bağlı olduğunu söyledi.

Doğu Guta'daki muhaliflerin büyük bölümünü radikal dinci militanlar oluşturuyor. Terör şebekesi El Kaide'nin uzantısı sayılan örgütlere bağlı 600 dolayındaki militanın Doğu Guta'da gizlendiği tahmin ediliyor. Rusya Dışişleri bakanlığı muhaliflerin başkent Şam'ı hedef alan roket saldırılarının da durması gerektiğini duyurdu.

Türkiye, Suriye'nin kuzeybatısındaki sürdürdüğü YPG'yi hedef alan operasyonunun ateşkese tabi olmayacağını duyurdu. Hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ "ateşkes kararının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı harekâtı etkilemeyeceğini" söyledi. BM tarafından yapılan açıklamada ise ateşkese Afrin'in de dahil olduğu belirtildi.

DW, dpa, afp/AG, GY

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