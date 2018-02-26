Doğu Guta′da ateşkes sözde kaldı | DÜNYA | DW | 27.02.2018

Suriye'nin Doğu Guta bögesinde insani yardım koridoru açılması için devreye sokulması planlanan 5 saatlik ateşkesin yürürlüğe girmediği bildirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü, bölgede çatışmaların devam ettiğini belirterek, bunun "Doğu Guta'da şuan bir şey yapabilmelerini imkansız kıldığını" söyledi.

Rus haber ajanslarının verdiği Rus ordusuna dayandırdığı bilgilere göre insani yardım koridoru oluşturulamamasının nedeni, muhaliflerin açtığı ateş. Ordudan Salı günü yapılan açıklamada açılan insani koridorun muhalifler tarafından devam eden havan topu yağmuru nedeniyle henüz devreye giremediği iddia edildi. Rus haber ajansı RIA, Rus ordusunun bu nedenle henüz tek bir sivilin bile Vafidin'deki koridoru kullanarak bölgeden ayrılamadığını kaydettiğini iletti.

Rus haber ajanslarında Rus General Viktor Pankov'un "Saat dokuzda sivillerin bölgeyi terk etmeleri için insani koridor açıldı. Şu anda muhaliflerin tarafından açılan yoğun bir ateş söz konusu ve tek bir sivil bile ayrılamadı" şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Muhalifler reddetti

Muhaliflerden ise söz konusu iddialara yalanlama geldi. Ceyş-ul İslam (İslam Ordusu) adlı gruptan Yasser Delvan "Hiç kimsenin kendi kararlarını vermelerine engel olmadık" şeklinde konuştu

Bir çocuk öldü

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ateşkesin beklendiği günde yaşanan çatışmalarda bir çocuğun hayatını kaybettiğini, yedi kişinin de yaralandığın duyurdu. Gözlemevi can kaybının Suriye rejiminin attığı bombalar nedeniyle meydana geldiğini öne sürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Doğu Guta'da hergün saat 9.00'dan 14.00'e kadar beş saat süreyle insani yardım için operasyonlara ara verilmesi talimatını vermişti. Rusya bölgedeki sivillerin tahliyesi için de insani koridor açılması direktifini vermişti. Doğu Guta'da yaşayan yaklaşık 400 bin kişinin dış dünyayla hemen hiçbir bağlantısı bulunmuyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden inceleme

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, merkezi Lahey'de bulunan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) Doğu Guta'daki son saldırılarla ilgili inceleme başlattı. Reuters, diplomatik kaynakların Örgütün Doğu Guta'da bu ay birçok kez klor gazı yüklü bomba kullanıldığı iddialarını Pazar günü incelemeye başlattığını kaydetti.

İnsani kriz yaşanıyor

Doğu Guta'daki muhaliflerin büyük bölümünü radikal dinci militanlar oluşturuyor. Terör şebekesi El Kaide'nin uzantısı sayılan örgütlere bağlı 600 dolayındaki militanın Doğu Guta'da gizlendiği tahmin ediliyor.

2013 yılından bu yana rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan Doğu Guta bir haftadır rejim güçlerinin en yoğun saldırılarına hedef oluyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin son saldırılarda 130'u çocuk olmak üzere en az 530 sivilin öldürüldüğünü bildirdi. 2 bin 400 kişinin de yaralandığı Doğu Guta'daki hastaneler şiddetli bombardıman yüzünden hizmete ara vermek zorunda kalmıştı.

Reuters,AP/BW,GY

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