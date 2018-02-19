 Doğu Guta′da üç günde 310 ölü | DÜNYA | DW | 21.02.2018
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DÜNYA

Doğu Guta'da üç günde 310 ölü

Suriye ordusu ve Rusya'nın muhaliflerin elinde olan Doğu Guta'ya yönelik operasyonunda bilanço ağırlaşıyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi üç günde 310 kişinin öldüğünü açıkladı.

Syrien Angriff auf Ost-Ghouta (picture-alliance/AP Photo/GMC)

5 Şubat'ta Suriye ordusu ve Rus birliklerinin 2012'den beri muhaliflerin elinde bulunan Doğu Guta'da kontrolü tekrar ele geçirmek için başlattığı operasyon devam ediyor. 

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıkladığı rakamlara göre son üç gün içerisinde hava saldırıları sonucu 300'den fazla fazla kişi yaşamını yitirdi, bin 500'den fazla yaralı var. Gözlemevi, Doğu Guta'nın hedef alındığı saldırılarda bugün de 38 kişinin öldüğünü, en az 200 kişinin yaralandığını açıkladı.

Gözlemcilerin ifadelerine göre Salı gecesi azalan saldırılar Çarşamba günü erken saatlerde bölgenin köy ve kasabalarına helikopterlerden atılan varil bombaları ve fırlatılan roketlerle tekrar yoğunlaştı. 

Syrien Angriff auf Ost-Ghouta

Doğu Guta, Şam'a 10 km uzaklıkta bulunuyor

Kılızhaç'tan Guta için çağrı

Kızılhaç örgütü yaralıların tedavisi için bölgeye erişim sağlanması çağrısı yaptı. Kızılhaç'ın Suriye delegasyonuna üye isimler arasında yer alan Marianne Gasser saldırıların ilerleyen günler ve haftalarda bölgedeki insanlık dramını daha da kötüleşeceği uyarısında bulundu ve "bu çılgınlığa son derhal son verilmesi gerektiğini" söyledi.

2012 yılından bu yana muhaliflerin kontrolünde bulunan Doğu Guta'da yaklaşık 400 bin sivil yaşıyor. Haftalardır yoğun bombardıman ve kuşatma altında olan bölgedeki sivillerin tahliyesi için ateşkes arayışları sürüyor.

İsveç ile Kuveyt geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunulmak üzere 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören bir karar tasarısı hazırlamıştı. Taslak metin, abluka altındaki bölgeye ilaç ve gıda yardımının sağlanması ve yaralıların tahliye edilmesini öngörüyor.

Doğu Guta, Rusya, İran ve Türkiye'nin arabuluculuğuyla Astana görüşmeleri sırasında çatışmasızlık bölgesi ilan edilmiş, ancak alınan karar uygulamaya geçirilmemişti. Yedi yıldır devam eden Suriye'deki savaşta en az 340 bin kişi hayatını kaybetti.
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AFP,rtr/MY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Doğu Guta'da iki günde 250 kişi hayatını kaybetti  

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