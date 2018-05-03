 Doğan Medya′nın satışına onay verildi | TÜRKİYE | DW | 07.05.2018
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TÜRKİYE

Doğan Medya'nın satışına onay verildi

Rekabet Kurumu'nun kararı uyarınca Doğan Medya'nın Demirören Grubu tarafından devralınması işlemi gerçekleşecek.

Türkei Logo der Dogan Yayin Medien Holding

Bünyesinde Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışında Rekabet Kurumu herhangi bir engel olmadığına dair karar açıkladı.

Kurumun internet sitesinden yapılan duyuruda "Doğan Holding bünyesinde bulunan teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. üzerinden dolaylı ve nihai olarak Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemine izin verildi" ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin en büyük medya grubunun satışı 22 Mart'ta açıklanmış ve "1,1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" yapılmıştı.

Satış kararının üzerine ayrıca Avrupa'nın ve Almanya'nın en büyük yayın kuruluşlarından Axel Springer, Doğan Grubu'ndaki hisselerini elden çıkaracağını açıklamıştı. Grup, Doğan TV hisselerinin yaklaşık yüzde 7'sini elinde bulunduruyor.

Doğan Medya Grubu'nun tamamıyla el değiştirmesi öncesi ayrıca bünyesinde bulunan Milliyet ve Vatan gazeteleri de 2011 yılında Demirören Holding'e satılmıştı.

DW/ÇÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satılıyor

Doğan Holding, medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Satışın, yapılan borç indirimiyle 890 milyon dolardan gerçekleşmesi bekleniyor. (22.03.2018)  

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