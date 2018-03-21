Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satılıyor | TÜRKİYE | DW | 22.03.2018

Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi geldi.

Doğan Holding tarafından yapılan KAP bildiriminde, şirketin aralarında "Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (Yaysat), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (Kanal D TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (CNN Türk TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin (D Smart) de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarından önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğu paylarının tamamının satışı ve devri konusunda" Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Görüşmelerin, "1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" yapıldığı açıklandı.

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini de Demirören Holding'e satmıştı.

DW/CÖ,BÖ

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