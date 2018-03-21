 Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satılıyor | TÜRKİYE | DW | 22.03.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satılıyor

Doğan Holding, medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Satışın, yapılan borç indirimiyle 890 milyon dolardan gerçekleşmesi bekleniyor.

default

Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) bildirimi geldi.

Doğan Holding tarafından yapılan KAP bildiriminde, şirketin aralarında "Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (Yaysat), Doğan Gazetecilik A.Ş. (Posta, Fanatik), Doğan Haber Ajansı A.Ş., Doğan TV Holding A.Ş., DTV Haber ve Görsel Yayıncılık A.Ş. (Kanal D TV), Doruk Televizyon ve Radyo Yayıncılık A.Ş. (CNN Türk TV), Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. ve Mozaik İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin (D Smart) de bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarından önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğu paylarının tamamının satışı ve devri konusunda" Demirören Holding A.Ş. ile görüşmelere başlandığı duyuruldu.

Görüşmelerin, "1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden" yapıldığı açıklandı.

Türkiye'nin en büyük medya grubu olan Doğan Medya Grubu 2011 yılında Milliyet ve Vatan gazetelerini de Demirören Holding'e satmıştı.

DW/CÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Doğan Medya Grubu'nun satılması sosyal medyada yankı uyandırdı

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satıldığı haberleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Habere özellikle gazetecilerden tepki geldi. (21.03.2018)  

Benzer içerik

Türkei Logo der Dogan Yayin Medien Holding

Doğan Medya Grubu'nun satılması sosyal medyada yankı uyandırdı 21.03.2018

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satıldığı haberleri sosyal medyada geniş yankı buldu. Habere özellikle gazetecilerden tepki geldi.

Hürriyet türkische Zeitung

Sınır Tanımayan Gazeteciler: Basın özgürlüğünün kara günü 22.03.2018

Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütünün Almanya temsilcisi Christian Mihr, Doğan Medya Grubu'nun Demirören Holding'e satılmasını "basın özgürlüğü açısından kara bir gün" olarak tanımladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Doğan Medya Grubu 890 milyon dolara satılıyor

Doğan Holding, medya grubunun Demirören Holding'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlandığını duyurdu. Satışın, yapılan borç indirimiyle 890 milyon dolardan gerçekleşmesi bekleniyor. 

FOTO-GALERİ

Türkei - Newrozfest in Diyarbakır (DW/K. Konuksever )

Diyarbakır'da Nevruz kutlamaları

Birçok farklı yerde yapılan Nevruz kutlamalarının finali Diyarbakır’da gerçekleştirildi. Kent sakinleri ve kent dışından gelen on binlerce kişi Bağlar ilçesindeki Nevruz kutlamalarına katıldı.  