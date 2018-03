Die Welt: Puigdemont′un iadesi yargının meselesi | BASIN | DW | 26.03.2018

Frankfurter Allgemeine Zeitung ABD'nin çeşitli kentlerindeki sivil silahlanmanın kontrolünün talep edildiği gösterilere şu satırları ayırmış:

"Her katliamın ardından alışıldığı üzere kısa süreyle feryatlar yükselir ve Amerikan silah lobisi hedef tahtasına oturtulur. Sonra ise her şey normale döner ve hiçbir şey değişmez. Ama şimdi durum farklı. Her anlaşmazlığın ideolojik uzlaşmazlıkla son bulduğu Amerika'da cepheleşmenin artmasına rağmen silah taşıma yasasında birkaç hafif düzenlemenin ötesine geçileceği şüphe götürür. Zengin silah lobisine toz kondurmayan Başkan Donald Trump'ın protesto gününü Florida'daki malikanesinde geçirmiş olması da bunu gösteriyor."

Süddeutsche Zeitung silah yasalarının sertleştirilmesi taleplerinin başarıya kavuşma şansının arttığını yazıyor:

"1995'ten sonra doğan Z kuşağı Amerikalıların ajandasında ne terör korkusu, ne ülkelerindeki ırkçılıktan duyulan nefret, ne de yükseköğrenim ücretlerinin artmasından kaynaklanan öfke ön sıralarda yer alır. Bu neslin en büyük korkusu silahlı şiddetten kaynaklanıyor. Bu yaş grubu 35 yaşına kadar olanlarla birlikte Amerikan nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturuyor. Gençlerin büyük çoğunluğu silaha erişimin zorlaştırılmasını istiyor. Silah yasalarının sertleştirilmesinden yana olan Demokrat adaylar sonbahardaki Kongre seçimlerinde bu atmosferi oya çevirebilirler. Hafta sonundaki etkileyici gösteriler, Amerika'da bir şeylerin değişebileceği umudunun artmasına vesile oldu."

Die Welt gazetesi, ayrılıkçı Katalan lider Carles Puigdemont'un Almanya'da gözaltına alınmasının tamamen hukuki bir konu olup Avrupa Birliği'nin başına iş açmasına izin verilmemesi gerektiğini vurguluyor:

"Puigdemont'un İspanya'ya iadesi yalnızca yargıyı ilgilendiren bir konudur. Arananların yakalandığı ülkenin siyasilerine ise söz söylemek düşmez. Yine de Puigdemont'un durumu son derece siyasi bir konudur. Madrid yönetimi ayrılıkçı Katalan aktivistleri susturmak ve ayrılıkçı hareketlerin organizasyon yapısını dağıtmak istiyor. Fakat siyaset, Puigdemont'un olası iadesinden sonra devereye girebilir ve mutlaka girmelidir. Almanya ve Avrupa Birliği, Estonya'dan Kıbrıs'a kadar bütün üye ülkelerdeki ulusal anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptı. Baltık ülkelerinde yaşayan Ruslara azınlık statüsü tanınmasını sağladı. Şimdi de sıra 'Barcelona' anlaşmazlığında tarafları uzlaştırmaya geldi. Katalonya anlaşmazlığı çözülemeyecek bir problem değildir. Bu sorun Avrupa Birliği'ne ayak bağı olmamalıdır."

Stuttgarter Zeitung Katalan politikacının Almanya topraklarında gözaltına alınmasının Berlin'in de anlaşmazlığın bir parçası haline gelmesine yol açabileceği uyarısında bulunuyor:

"Almanya'nın sınırlarını koruyan güvenlik birimlerinin gözaltı başarısının Berlin'deki politikacıları sevindirdiği şüphe götürür. Önümüzdeki günlerde iade yükümlülüğü, sınır dışı etmeyi engelleyen faktörler ve iltica imkânları gibi birçok konunun uzun uzadıya tartışılması gerekecek. Almanya da kendini bir anda İspanya'daki anlaşmazlığın içinde bulacak. Almanya açısından son derece nahoş bir durumdan söz edilebilir. Ancak Madrid'de çıkarılan tutuklama emrini görmezden gelmek de alternatif olamazdı."

