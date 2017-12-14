 Die Welt: Berlin Yarı Maratonu′na saldırı önlendi | ALMANYA | DW | 08.04.2018
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ALMANYA

Die Welt: Berlin Yarı Maratonu'na saldırı önlendi

Alman polisinin bugün yapılan Berlin Yarı Maratonu'na yönelik bir saldırıyı engellediği bildirildi. Berlin'deki polis operasyonunda dört kişi gözaltına alındı.

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Alman Die Welt gazetesi, aralarında Almanya'da bugün koşulan Berlin Yarı Maratonu'nu izleyen seyircilere ve koşuculara bıçaklı saldırı düzenlemeyi planlayan bir kişinin de bulunduğu dört şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Polis daha önce söz konusu kişinin Berlin'deki dairesinde iki keskin bıçak bulmuştu.

Die Welt, gözaltına alınan şüphelilerin, 2016 yılında Berlin'deki Noel pazarında insanların üzerine kamyon sürerek 12 kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve dört gün sonra Milano'da polisle girdiği çatışmada ölen Tunuslu saldırgan Anis Amri ile bağlantılı olduğunu belirtti.

Bıçaklı saldırı planladığı öne sürülen kişinin, Amri'nin intikamını almak istediği iddia edildi.

Bu yılki Berlin Yarı Maratonu'na yaklaşık 36 bin kişinin katıldığı açıklandı.

DW,rtr,AP/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Münster'deki olayın faili Alman vatandaşı

Almanya'nın Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişinin ölümüne yol açan, ardından da intihar eden kişinin Alman vatandaşı olduğu bildirildi. (07.04.2018)  

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