Devlet Konservatuvarı tahliye talebine tepkili

Devlet tarafından bulundukları binanın tahliyesi talep edilen İstanbul'daki Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, karara tepki göstererek gidecek yerleri olmadığını bildirdi.

DW Türkçe'ye konuşan Konservatuvar Müdürü Prof. Ayla Uludere tahliye talebiyle ilgili şu anda eğitime devam edebilecekleri üniversiteye ait boş bir binanın olmadığını söyledi. Uludere "Bu koşullar altında boşaltma kararının durdurulması gerekiyor” dedi. Ancak Beşiktaş Kaymakamlığı tarafından yapılan tebligatla üniversitenin 25 Haziran 2018 Salı günü saat 13:30'a kadar tahliye edilmesi, edilmemesi durumunda da binanın elekritik, su ve doğal gazının kesileceğini bildirdi.

Dolmabahçe Sarayı'nın bir parçası olan binayı tahsis etme yetkisi TBMM Başkanlık Divanı'na ait. Bina 1987 yılından beri Devlet Konservatuvarı tarafından kullanılıyor.

Müzik, tiyatro ve bale dallarında 1400 öğrenci

TBMM Basın dairesinin açıklamasına göre, konservatuvarın kullandığı binanın müzeye dönüştürülmesi öngörülüyor. Ancak üniversite yönetimi konservatuvarın nereye taşınacağı belirlenmeden tahliyesinin talep edilmesine tepki gösteriyor. Konservatuvar müdürü Uludere müzik, bale, tiyatro dallarında eğitim veren ve 1400'e yakın öğrencisi olan bir sanat okulunun gerekli altyapıya sahip bir yer gösterilmeden taşınmasının mümkün olmadığını ifade ediyor.

"Eğitimde kesinti yapmamız söz konusu olamaz" diyen Uludere, okul yönetimi ve devlet idaresi arasındaki görüşmelerde üniversitenin nereye taşınacağı konusuna bir çözüm bulunamadığını ifade etti.

Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğraf Bölümü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ozan Bilgiseren de karara tepkili. Bilgiseren, "İnsanlara yeni bir mekan göstermeden, kapı dışarı atmak kabul edilemez” dedi. Tahliyenin ayrıca konservatuvara giriş sınavının yapıldığı döneme denk geldiğini kaydeden öğretim görevlisi "durumun sınavlara giren bu öğrencilerin ve velilerinin açısından talihsiz” olduğunu söyledi. Bilgiseren, geri adım atabilecekleri bir durum olmadığını dile getirdi.

"Anayasaya aykırı"

Mimar Sinan Üniversitesi internet sitesi üzerinden konuya ilişkin bir basın açıklaması yayınladı. Tahliye kararının hukuka aykırı bir şekilde alındığına işaret eden açıklamada "Ülkemiz ve Üniversitemizin göz bebeği olan 1400 öğrencimizin, öğretim elemanlarının ve konservatuvar çalışanlarının, sokağa atılması ve söz konusu binanın boşaltması, eğitim ve öğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebileceği yeni bir yerleşke gösterilmeden asla kabul edilemez. Böylesi bir işleme tevessül edenler açıkça Anayasa'nın 42’nci Maddesi'ni ihlal etmiş olurlar" denildi.

"Diyalog çabalarına yanıt verilmedi"

Konservatuvarın açıklaması sonrası TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı'ndan yanıt geldi. Sürecin hukuka aykırı olduğu iddialarını reddeden açıklamada "Bir yıldan fazla süredir devam eden bir tahliye sürecinin hiçbir aşamasında diyalog çabalarına olumlu cevap vermemiş, ilgili devlet kurumlarının hiç biri ile işbirliği geliştirmemiş Mimar Sinan Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2886 Sayılı Kanun uyarınca gerçekleştirilen tahliye işlemi hakkında gerçek dışı beyanlarla kamuoyunu yanlış yönlendirme çabası ayrıyeten manidardır" denildi.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nın binasına ilişkin uyuşmazlık bir süredir devam ediyor. T.B.M.M. Başkanlık Divanı'nın açıklamasına göre Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na tanınan geçiçi tahsis kararı Temmuz 2017'de kaldırılmış ve binanın tahliyesini talep edilmişti. Mimar Sinan Üniversitesi'nin karara karşı açmış olduğu dava ise hala devam ediyor.

Melis Yüksel

© Deutsche Welle Türkçe