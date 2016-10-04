Deutsche Bank'a bir darbe de S&P'den

Sert inişe geçen Deutsche Bank hisseleri Cuma seansında toparlanmaya başladı. Perşembe günü yüzde 7,1 oranında değer kaybederek tarihinin en düşük seviyesi olan 9,16 euroya düşen banka hisseleri cuma günü yüzde 3,7 oranında değerlenerek 9,49 euroya çıktı. İtalyan hisse senedi ve devlet tahvillerinin değer kaybının durması ve erken seçim endişesinin dağılması bankacılık sektörüne genel olarak olumlu yansıdı.

Deutsche Bank hisselerindeki arzın artışına Wall Street Journal gazetesinin, Amerikan Merkez Bankası'nın bir yıl önce Alman bankasının ABD'deki işlerinin kötüye gittiğinin belirtildiği bir rapor hazırladığı şeklindeki haberi neden oldu. Haberde son derece ender yapılan bu uyarının Deutsche Bank'ın daha sıkı denetlenmesine ve bankanın son derece riskli yatırım bankacılığı faaliyetlerini daraltmaktan çekinmesine yol açtığına yer verildi.

Reformlar gecikti

Bankacılık branşının önde gelen analiz uzmanlarından Thomas Hallett haberden "Amerikan makamlarının Deutsche Bank'a aşırı baskı uyguladığı ve Deutsche Bank'ın düşük faiz döneminde düzenleyici kuralları uygulayabilmek için gerekli yapısal değişiklikleri yapamadığı" sonucunun çıktığını söyledi.

Yatırımcıyı saran güvensizlik kredi piyasasında da etkiledi. Deutsche Bank'ın on milyon euroluk kredi için ödediği sigorta bedeli 22 binden 183 bin euroya çıktı.

Kredi derecelendirme şirketi Standard & Poor's'un (S&P) Deutsche Bank'ın kredibilitesini düşürmesi de hisselerin değer kaybetmesinde etkili oldu. S&P bankanın kredi notunu A-'nin bir basamak altına düşürerek BBB+'ya çevirmişti. Deutsche Bank'ın uluslararası kredi piyasasından finansman sağlama maliyetinin artması bekleniyor. Borsa uzmanları "bankanın kredi notunun düşürülmesi zaten beklendiğinden, piyasalardaki etkisinin sınırlı kaldığını" belirtiyorlar.

DW,Reuters/AG,ÖA

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