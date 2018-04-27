 Deutsche Bank personel azaltıyor | EKONOMİ | DW | 24.05.2018
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EKONOMİ

Deutsche Bank personel azaltıyor

Üç yıldır zarar eden Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank en az on bin kişiyi işten çıkartmayı planlıyor. Banka bütün dünyadaki şubelerinde 97 bin personel çalıştırıyor.

Deutschland War mal eine Deutsche Bank (picture alliance/dpa/M. Schönherr )

Yoğun bir tasarruf programı başlatan Almanya'nın en büyük ticari bankası Deutsche Bank personel sayısında binlerce kişilik indirime gidecek. Son üç yılı zararla kapatan bankanın yeni yönetim kurulu başkanı Christian Sewing, Deutsche Bank'ın bütün dünyadaki şubelerinde çalışanların sayısının 97 binden 90 binin epey altına düşürüleceğini açıkladı. Sewing'in selefi John Cryan da 2015 yılında istihdamın 9 bin azaltılmasını öngören bir program başlatmıştı.

Hisse senedi ticaretinde elektronik çözümlere ve en önemli müşterilere odaklanmaya ağırlık verecek olan Deutsche Bank işletme finansmanı ile yatırım bankacılığını öne çıkaracak. Christian Sewing bu bölümlerde olduğu gibi bankanın diğer bölüm ve branşlarında giderlerin azaltılacağını ve değişim programının ilk aşamada Deutsche Bank'a 800 milyon euro ek maliyet getireceğini söyledi.

Sewing yılın ilk çeyreğinde hedefledikleri sayılara ulaşamadıklarını ve bankanın ağırlıklı faaliyetlerini yeniden tanımlamak zorunda olduklarını söylemişti. Deutsche Bank'ın bu yılın ilk üç ayındaki kârı 120 milyon euroda kalmıştı. Banka 2016'nın aynı döneminde ise kâr hanesine 575 milyon euro yazmıştı. Deutsche Bank'ın işletme hasılatı ilk üç ayda yüzde 5 oranında gerileyerek 7 milyar euroya indi. Bankan en fazla kâr sağladığı yatırım bankacılığında arzuladığı sonucu elde edemedi.

DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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