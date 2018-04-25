 Derbiye çıkmayan Beşiktaş 3-0 mağlup sayıldı | SPOR | DW | 05.05.2018
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SPOR

Derbiye çıkmayan Beşiktaş 3-0 mağlup sayıldı

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe ile kupa maçına çıkmayan Beşiktaş’ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına hükmetti. Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele edemeyecek.

Türkei Fußball Pokal Fenerbahce vs Besiktas (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe derbisine çıkmayan Beşiktaş hakkındaki kararını açıkladı.

PFDK Beşiktaş'ın 3-0 hükmen mağlup sayılmasına, siyah beyazlıların Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına ve 2017-2018 Sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesine hükmetti.

Ne olmuştu?

19 Nisan tarihinde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, ikinci yarının başında taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından 57'nci dakikada tatil edilmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu maçta yaşanan olaylarla ilgili aldığı karar uyarınca Fenerbahçe'ye 3 maçı seyircisiz oynama ve 1 milyon 65 bin TL para cezası, Beşiktaş'a ise 47 bin 500 TL para cezası verilmesine hükmetmişti. Ayrıca siyah-beyazlı futbolcu Pepe ile Tolga Zengin'e 1 maç ceza verilmişti.

TFF Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasının ise 3 Mayıs tarihinde TSİ 20.30'da kaldığı yerden oynanacağını açıkladı. Beşiktaş Kulübü ise federasyonun kararının "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle maça çıkmadı. 

Olaylar sırasında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in, Fenerbahçeli taraftarların bulunduğu tribünden başına atılan bir yabancı cisimle yaralanması kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

Ziraat Türkiye Kupası finali Fenerbahçe ile Akhisarspor arasında oynanacak.

DW/EC,BW

©Deutsche Welle Türkçe

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