 Der Spiegel: Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı | ALMANYA | DW | 02.02.2018
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ALMANYA

Der Spiegel: Almanya dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdı

Der Spiegel dergisi, Almanya’nın dört eski Türk subaya iltica hakkı tanıdığını bildirdi. Subaylardan birinin 15 Temmuz darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen İlhami P. olduğu belirtildi.

Symbolbild Spionage BND Türkei Deutschland (picture-alliance/dpa)

Haftalık Der Spiegel dergisi dört eski Türk subaya Almanya'da iltica hakkı tanındığını bildirdi. Haberde, böylelikle bu kişilerin Türkiye'ye iadesinin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Der Spiegel'in haberinde, subaylardan birinin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde önemli bir rol oynadığı iddia edilen Kara Harp Okulu eski Kurmay Başkanı Albay İlhami P. olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı, İlhami P.'nin, darbe girişiminin yaşandığı gece Kara Harp Okulu'nda yaşanan eylemler nedeniyle açılan davada, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs,” "silahlı terör örgütüne üye olmak” gibi suçlarla yargılandığını duyurmuştu.

Konuyla ilgili Almanya İçişleri Bakanlığı’ndan bilgi isteyen Alman Haber Ajansı (dpa) da bakanlığın kişilik hakları ve özel verilerin korunması amacıyla özel durumlara ilişkin bilgi vermediğini aktardı.

Takas talebi iddiası

Der Spiegel'in haberinde, söz konusu eski subayların durumunun Türk ve Alman yetkililer arasında yapılan görüşmelerde ele alındığı ifade edildi. Der Spiegel, Türkiye'nin bu subayların iadesi karşılığında, tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasını önerdiğini ileri sürdü. Ancak Alman hükümetinin bu öneriyi reddettiği kaydedildi.

Der Spiegel'e konuşan P., Türk istihbaratının kendisini Almanya'dan kaçırmak isteyebileceği kuşkusu bulunduğundan, Alman polisinden dikkatli olması konusunda uyarı aldığını ifade etti. P. Türkiye'ye geri dönmek istediğini ancak bunun için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gitmesini” beklemek zorunda olduğunu belirtti.

DW,AFP,dpa/JD,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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