 Denizlerdeki su seviyesi beklenenden hızlı yükseliyor | YAŞAM | DW | 14.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

YAŞAM

Denizlerdeki su seviyesi beklenenden hızlı yükseliyor

ABD'de yeni yapılan bir araştırma denizlerdeki su seviyesinin beklenenden daha hızlı yükseldiğine işaret ediyor. 2100 yılına kadar yaklaşık 65 santimetrelik yükselme bekleniyor.

Antarktis Packeis und Treibeis (picture-alliance/dpa/blickwinkel/A. Rose)

Küresel ısınmanın denizlerdeki su seviyesinin yükselmesine neden olduğu biliniyordu. Ancak ABD’de yapılan yeni bir araştırma, denizlerdeki su seviyesinin yükselme hızına ilişkin çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Sonuçları Pazartesi günü Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi'ne bağlı PNAS dergisinde yayımlanan  araştırma, denizlerdeki su seviyesinin her geçen yıl daha hızlı yükseldiğine işaret ediyor.

Colorado Boulder Üniversitesi bilim insanları tarafından uydu ölçümlerine dayanılarak yapılan araştırmaya göre; 1993 yılından bu yana yıllık ortalama üç santimetre artan su seviyesinin 2100 yılına kadar yaklaşık üç kat artarak yıllık ortalama 10 santimetreye ulaşması bekleniyor.

Kıyılardaki su seviyesi 2100'e kadar 65 santim artacak

Araştırmayı yürüten ekipten bilim insanı Steve Nerem, yüzyılın sonuna kadar kıyı kentlerindeki su seviyesinin 2005 yılına oranla yaklaşık 65 santimetre yükselmesinin beklendiğini kaydetti. Oysa şimdiye dek bunun 30 santimetre olacağı tahmin ediliyordu.

Bununla birlikte Nerem, bu öngörünün "iyimser bir tahmin" olduğunu da vurguladı. Steve Nerem, buz tabakalarında tespit edilen erime hızı dikkate alınırsa su seviyesindeki yükselme hızının daha da artabileceğini kaydetti.

Nerem ve ekibi, 1992 yılından bu yana deniz suyu seviyesindeki artışı uydu yardımı ile ölçüyor.

Atmosferdeki sera gazı emisyonunun artması ve kutuplardaki buzulların erimesi, deniz suyu seviyesindeki artışın ana sorumlusu olarak kabul ediliyor. Ayrıca ısınan suyun genleşmesi de su seviyesini etkileyen bir diğer etken olarak görülüyor.

dpa, AFP, BD/BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Beş ada sular altında kaldı

Deniz seviyesinin yükselmesi nedeniyle, Solomon Adaları’na bağlı beş ada sular altında kaldı. Altı adanın ise kötü şekilde erozyona uğradığı bildirildi. (07.05.2016)  

'52 ada suya gömülebilir'

BM Çevre Programı, deniz seviyesindeki yükselmenin hızla devam ettiğini bildirerek, 52 küçük ada devletin tehdit altında olduğu uyarısında bulundu. (06.06.2014)  

İklim değişikliği sel riskini artıyor

Küresel ısınmanın artmasıyla birlikte yağmurlar çoğalıyor. Bu da sel baskınlarının ve doğal felaketlerin artmasına neden oluyor. Alman bilim insanları, son çalışmalarında yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. (22.01.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Fiji’nin yardım çağrısı  

Hollanda’nın suya karşı savaşı  

Yok olma tehlikesi altında bir cennet  

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

02.04.2014 DW Fit und gesund Diät (Fotolia)

Araştırma: Yavaş yiyen şişmanlamıyor

Japon bilim insanlarına göre yemeği yavaş yemek kilo alma riskini düşürüyor. Yavaş yiyen daha çabuk doyuyor. 

FOTO-GALERİ

default

Almanya'da karnaval coşkusu

Hristiyanlıkta oruç dönemi başlamadan önce insanların çılgın kostümler, içki ve danslarla doyasıya eğlendiği karnavalın en önemli geleneklerinden biri siyasilerin hicvedildiği geçit töreni.  