 Deniz Yücel′in tutukluluğuyla ilgili ilk açıklamaları | TÜRKİYE | DW | 18.03.2018
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TÜRKİYE

Deniz Yücel'in tutukluluğuyla ilgili ilk açıklamaları

Bir yıl Türkiye'de tutuklu kalan gazeteci Deniz Yücel Alman medyasına değerlendirmelerde bulundu. Yücel Alman yönetimini Türkiye'deki demokratik güçleri aldatmakla suçladı.

Istanbul Deniz Yucel und Ehefrau nach Freilassung (picture-alliance/AP/C. Erok)

Deniz Yücel

Şubat ayında tahliye edildikten sonra Türkiye'den ayrılan Deniz Yücel Die Welt ve Die Tageszeitung gazetelerine verdiği mülakatta tutukluluk dönemi ve genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. "Eşim Dilek daima yanımda olduğu ve ne gerekiyorsa yaptığı için sağlık durumum iyi" diyen Yücel "avukatları, kendisini destekleyenler, işvereni ve verilen ödüllerle aldığı mektupların da bunda önemli payı olduğunu" belirtti. Şimdi "özgürlüğün tadını çıkardığını" söyleyen Deniz Yücel "bazen durup eskiden normal olduğunu sandığı şeylerin ne kadar değer kazanabildiğini" düşündüğünü dile getirdi.

Yücel mülakatında Alman hükümetinin ve Türkiye'deki diplomatların oynadıkları role de değindi. "Alman hükümetinin durumumdan büyük endişe duyduğuna ve serbest bırakılmam için elinden geleni yaptığına inanıyorum" diyen Die Welt gazetesi muhabiri İstanbul Konsolosu Georg Birgelen'in ayda bir kendisini ziyaret ettiğini ve çok emeğinin geçtiğini söyledi. Tahliye edildikten sonra ikili bir anlaşma çerçevesinde serbest bırakıldığına dair ortaya atılan iddialara da değinen Deniz Yücel "rehinecinin rehinesini karşılığını aldığından emin olduğu zaman serbest bırakacağının bilincinde olduğunu, ancak bizzat Almanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin konusu olduğu için, Almanya hükümetinin Türkiye politikasını başından geçenlerin ışığında değerlendirmek istemediğini" belirtti.

"Çifte aldatmaca"

Deniz Yücel Berlin yönetiminin tutuklanmasından önceki davranışını ise açıkça eleştirdi. Yücel, "önce Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen Türkiye'ye sert bir şekilde kapıların kapatıldığını, yıllar sonra ise 2015 yılının kasım ayındaki Türk genel seçimleri öncesinde Türkiye'ye mülteciler anlaşması kapsamında vize muafiyeti tanınabileceğini açıklamak suretiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçim desteği verildiğini" ifade etti. Deniz Yücel, "Bu davranış Türkiye'deki ilerici demokratik güçlerin iki kez aldatılması anlamına gelir" dedi.

Deniz Yücel, hakkında dava açılmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kaldı. Yücel hakkındaki, "terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından açılan davanın ilk duruşması haziran ayında yapılacak. Savcılık Yücel hakkında 18 yıl ağır hapis cezası talep ediyor.

DW, epd, taz.de/AG, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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