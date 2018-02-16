 Deniz Yücel ve arkadaşlarına ′Yılın Gazetecisi′ ödülü | ALMANYA | DW | 18.02.2018
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ALMANYA

Deniz Yücel ve arkadaşlarına 'Yılın Gazetecisi' ödülü

Gazeteci Deniz Yücel ve ona destek veren arkadaşlarının kurduğu #FreeDeniz inisiyatifi yarın medya sektörü dergisi Medium Magazin'in verdiği 'Yılın Gazetecisi' ödülünü alacak.

Istanbul Deniz Yücel in Freiheit (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

Türkiye'de Silivri Cezaevi'nde bir yıl tutuklu kaldıktan sonra geçen Cuma günü hakkındaki iddianamenin hazırlanmasının ardından serbest bırakılan Die Welt muhabiri Deniz Yücel yarın ödül alacak.

Medya sektörü dergisi Medium Magazin'in verdiği 'Yılın Gazetecisi' ödülü yarın Berlin'de düzenlenecek törenle Yücel ve onun serbest bırakılması için kurulan #FreeDeniz inisiyatifine takdim edecek.

Medium Magazin jürisi, "düşünce özgürlüğü için inatla sürdürülen mücadeleyi ve Türkiye'de haksız yere tutuklan gazetecileri onurlandırmak" amacıyla ödülün Yücel ve arkadaşlarına verildiğini açıklamıştı. Jüri ödülle ilgili kararını geçen yıl aralık ayında duyurmuştu. 

Bir yıldır Silivri Cezaevi'nde tutuklu olan 44 yaşındaki Türk ve Alman vatandaşı Deniz Yücel geçen Cuma günü serbest bırakılmıştı.
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Önderoğlu: Bu bir yıl beklenecek bir iddianame değil

İddianameyi hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yücel hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep etti. İddianameyi kabul eden İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi Yücel'in tahliyesine karar verdi. 

Serbest bırakılmasının ardından özel bir uçakla Almanya'ya dönen Yücel, #FreeDeniz adlı arkadaşlarının kurduğu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, neden bir yıl önce tutuklandığını ve neden serbest bırakıldığını bilmediğini söyleyerek, kendisine destek olan herkese teşekkür etmişti.

DW, dpa / HT, EC

© Deutsche Welle Türkçe

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