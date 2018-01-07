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ALMANYA

Deniz Yücel: Kirli anlaşmayla tahliye istemiyorum

Serbest kalması için Ankara ile Berlin arasında "kirli" bir anlaşma yapılmasına karşı olduğunu belirten Türk-Alman gazeteci Deniz Yücel, özgürlüğünün "tank ticaretiyle lekelenmesini istemediğini" söyledi.

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Deniz Yücel

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Can Dündar ve Meşale Tolu, Türkiye'ye yönelik baskıyı sürdürmesi için Alman hükümetine çağrıda bulundu. Dündar, Yücel'in serbest bırakılması karşılığında Türkiye ile "kirli" bir anlaşması yapılmaması konusunda uyardı.

Almanya Dışişleri Bakanı'nın Türk mevkidaşını kabulünde Deniz Yücel davası gündeme geldi. DW'den Wiederwald Türkiye'nin meydan okuma politikasını terk ediyor gibi durduğunu ancak bunun pahalıya mal olacağını belirtiyor. (07.01.2018)

Die Welt gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt, Türkiye'de tutuklu gazeteci Deniz Yücel'in serbest bırakılmasına ilişkin iyimser açıklamalarda bulundu. (11.01.2018)

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Goslar'da Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'le görüştü. İki bakan Almanya ve Türkiye arasındaki sorunları çözme konusunda olumlu mesajlar verdi. (06.01.2018)

Türkiye'de 11 aydır  tutuklu bulunan Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel, Alman haber ajansı dpa'ya avukatları aracılığıyla yazılı bir röportaj verdi. Serbest kalması karşılığında Ankara ve Berlin arasında "kirli bir anlaşma" yapılmasına karşı olduğunu söyleyen Yücel, "Kirli anlaşma varsa ben yokum" dedi. Yücel, özgürlüğünün "Rheinmetall'in tank ticareti ya da diğer silah tüccarlarının faaliyetleriyle lekelenmesini" istemediğini kaydetti.

Yücel, Gülen yapılanmasına dahil oldukları gerekçesiyle Türkiye tarafından aranan kişilerin muhtemel değiş tokuşuna da aynı şekilde karşı olduğunu belirtti.

"Tecrit sona ermedi"

"İyi olduğunu" söyleyen Yücel, kendisine uygulanan ve bir "işkence metodu" olarak betimlediği tecritin sona ermediğini ancak hafifletildiğini kaydetti.

Yücel, "Ancak diğer taraftan bir kötüleşme var. Eşim Dilek ile en iyi ihtimalle ayda bir kez aramızda cam olmadan konuşabiliyoruz. Önceden yalnızca dışarıdan gözlemleniyorduk. Artık görüşme esnasında ayrıca bir icra memuru da bulunuyor" dedi.

Kendisiyle ilgili iddianamenin hala hazırlanmamış olmasıyla ilgili soruyaysa Yücel, "Ya başsavcılık beni unuttu ya da buna dair bir talimat almadılar" cevabını verdi.

"Türk hükümeti gözlemci değil, taraf"

Türkiye'de yargı bağımsızlığının durumuna da Yücel, "Türk hükümetinin benim vakamda ve diğer birçok Türk meslektaşımın vakasında yalnızca ilgili bir gözlemci olduğu, yalan" dedi. Yücel, "Hükümet izleyici değil, gayet resmi bir biçimde bir taraf" dedi.

Yücel, yayınlanan KHK'larla ilgili olarak "Bunlarla amaçlanan şey gayet açık: Kamusal aşağılama ve peşin hüküm" ifadelerini kullandı.

Deniz Yücel, tutuklanmasının ardından kendisine gösterilen dayanışma için "herkese çok müteşekkir" olduğunu da belirtti. Bu dayanışmanın "cezaevinde unutulacağı endişesini" bertaraf ettiğini söyleyen Yücel, "Her ne kadar bana bunların çok azı iletiliyor olsa da özellikle de bana mektup yazan kişilere müteşekkirim" şeklinde konuştu.

Goslar Sigmar Gabriel L SPD trifft den Außenminister der Türkei Mevluet Cavusoglu

Sigmar Gabriel ve Mevlüt Çavuşoğlu

Kirli anlaşma tartışması

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, bu ayın başında Der Spiegel'a verdiği mülakatta Almanya'nın Türkiye'ye silah ticaretine değinmişti. "Alman hükümetinin çok sayıda silah ihracatına onay vermediğini" belirten Gabriel, "Yücel vakası çözüme ulaşmadığı sürece de bu durumun böyle kalacağını" kaydetmişti. 

Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu'yla 6 Ocak'ta Almanya'da bir araya gelmesinin ardından yaptığı açıklamada da Gabriel, silah ticareti ve Deniz Yücel konusunun birbirine bağlı olduğunu kast etmediğini söylemiş ve "Deniz Yücel vakasını savunma konularıyla hiçbir şekilde birbirine karıştırmadım" şeklinde konuşmuştu.

14 Şubat 2017'de gözaltına alınan Deniz Yücel, 27 Şubat'ta "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve terör propagandası yapmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yaklaşık 11 aydır Silivri Cezaevi'nde tutulan Deniz Yücel hakkındaki iddianame ise henüz hazırlanmış değil.

DW/dpa//HS

© Deutsche Welle Türkçe

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