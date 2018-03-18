Deniz Yücel işine geri döndü | ALMANYA | DW | 19.03.2018

Türkiye’de bir yıl cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Şubat ayında tahliye edilen Die Welt gazetesi muhabiri Deniz Yücel işine geri döndü.

Die Welt gazetesinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda Deniz Yücel’in gazeteye geri döndüğü bilgisi iletildi.

Paylaşımda "En güzel Pazartesi! İş arkadaşımız Deniz’in tekrar yazı işleri ve aramızda olmasından ötürü çok mutluyuz" denildi. Paylaşıma bir de Yücel ile Die Welt Genel Yayın Yönetmeni Ulf Poschardt’ın yan yana durduğu bir fotoğraf da eklendi.

Alman haber ajansı epd’ye göre Poschardt, Yücel’in kısa bir ziyaret için gazeteye uğradığını söyledi. Gazetenin Berlin’deki merkezinde saat 10.00’da düzenlenen gündem toplantısına katıldığını belirten Poschardt, burada “alkış, şampanya ve bolca gözyaşı vardı” dedi.

Die Welt'in sosyal medya hesapları sorumlusu gazeteci Jörgen Camrath da Twitter hesabından Deniz Yücel'in gazeteye gelişini gösteren bir video yayınladı.

Türk ve Alman vatandaşı olan 44 yaşındaki Yücel, hakkında dava açılmaksızın bir yıl Türkiye'de tutuklu kalmış, 16 Şubat günü ise serbest bırakılmıştı. Yücel hakkında “terör örgütü propagandası yapmak ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından açılan davanın ilk duruşması Haziran ayında yapılacak. Savcılık, Yücel hakkında 18 yıla kadar ağır hapis cezası talep ediyor.

Yücel, Pazar günü Die Welt ve Die Tageszeitung gazetelerine verdiği mülakatta duruşmaya katılıp katılmama konusunda karar vermediğini ifade etmişti.

Şubat ayında serbest bırakıldıktan sonra Türkiye’den ayrılan Yücel, Almanya’ya hemen geri dönmemiş, eşi ve arkadaşlarıyla birlikte yerini açıklamadıkları bir ülkede tatil yapmıştı.

dpa,epd,DW/DÇÜ,GY

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