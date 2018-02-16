Deniz Yücel davası 28 Haziran′da başlayacak | TÜRKİYE | DW | 19.02.2018

Yücel'den ilk açıklama: Neden serbest kaldığımı bilmiyorum

Gazeteci Deniz Yücel serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada neden bir yıl önce tutuklandığını ve neden bugün serbest bırakıldığını bilmediğini söyledi. (16.02.2018)