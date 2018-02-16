 Deniz Yücel davası 28 Haziran′da başlayacak | TÜRKİYE | DW | 19.02.2018
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TÜRKİYE

Deniz Yücel davası 28 Haziran'da başlayacak

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, geçen hafta tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

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Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, Alman haber ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada, davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını belirtti.

Mahkeme geçen Cuma günü, bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Yücel hakkındaki iddianameyi kabul etmiş ve 44 yaşındaki gazetecinin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.

Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmayan Yücel, tahliyesinin ardından Almanya'ya dönmüştü.
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Önderoğlu: Bu bir yıl beklenecek bir iddianame değil

dpa/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Gazeteci Deniz Yücel serbest

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Yorum: Tehlike daha geçmedi

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Önderoğlu: Bu bir yıl beklenecek bir iddianame değil  

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