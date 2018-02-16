Deniz Yücel davası 28 Haziran′da başlayacak | TÜRKİYE | DW | 19.02.2018

İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, geçen hafta tahliye edilen gazeteci Deniz Yücel'in yargılanacağı davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını açıkladı.
Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yücel, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından 4 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak.
İstanbul 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi yetkilileri, Alman haber ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada, davanın ilk duruşmasının 28 Haziran'da yapılacağını belirtti.
Mahkeme geçen Cuma günü, bir yılı aşkın süre cezaevinde kalan Yücel hakkındaki iddianameyi kabul etmiş ve 44 yaşındaki gazetecinin tutuksuz yargılanmasına karar vermişti.
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı konmayan Yücel, tahliyesinin ardından Almanya'ya dönmüştü.
dpa/CÖ,ÖA
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Alman hükümet sözcüsü Seibert, Türkiye'de siyasi nedenlerle tutuklu bulunan Alman vatandaşlarının serbest kalması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Yücel'in serbest bırakılması sonrası tutuklu Alman sayısı beşe düştü. (19.02.2018)
Türkiye'de bir yılı aşkın süredir cezaevinde olan Die Welt muhabiri Deniz Yücel tahliye edildi. Ancak Yücel hakkında hazırlanan iddianamede 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor. (16.02.2018)
Gazeteci Deniz Yücel serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada neden bir yıl önce tutuklandığını ve neden bugün serbest bırakıldığını bilmediğini söyledi. (16.02.2018)
DW editörlerinden Jens Thurau, gazeteci Deniz Yücel'in tahliye sürecinin "Erdoğan'ın gücünün sınırsız olmadığını gösterdiği" görüşünde. (16.02.2018)
Alman basınında çıkan haberlere göre Deniz Yücel'in serbest kalması için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel arasında iki gizli görüşme yapıldı. (17.02.2018)
Gazeteci Deniz Yücel ve ona destek veren arkadaşlarının kurduğu #FreeDeniz inisiyatifi bugün medya sektörü dergisi Medium Magazin'in verdiği 'Yılın Gazetecisi' ödülünü alacak. (18.02.2018)