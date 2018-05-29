 Demirtaş: İkinci tura kalan ben olacağım | TÜRKİYE | DW | 01.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Demirtaş: İkinci tura kalan ben olacağım

HDP cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş dpa'ya verdiği mülakatta, seçimlerin sonucu ne olursa olsun demokrasi mücadelesine devam edecekleri mesajı vererek "AKP kazanırsa Türkiye kaybeder" dedi.

Türkei Demonstration & Solidarität mit Selahattin Demirtas (Getty Images/AFP/O. Kose)

24 Haziran'daki seçimlerde Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) cumhurbaşkanı adayı ve HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi'nden avukatı aracılığıyla Alman Haber Ajansı dpa'nın  sorularını yazılı olarak yanıtladı. "Amacım tek adam yönetimine karşı demokrasiyi savunmak" diyen Demirtaş, bunun Erdoğan düşmanlığından ziyade faşizm karşıtlığı olduğunu söyledi.

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin Türkiye'de demokrasi için "son bir şans" olup olmadığının sorulması üzerine Demirtaş, bu seçimleri son bir şans olarak değerlendirmediğini, demokrasi için mücadelenin her türlü devam edeceğini ve demokrasinin bir gün kesin bir şekilde galip geleceğini belirtti.

"AKP hükümeti artık Türkiye için olumlu bir şey yapabilecek durumda değil"

Muhalefetin seçimleri kaybetmesi halinde Demirtaş'ın Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüğüne dair soruya HDP cumhurbaşkanı adayı şöyle yanıt verdi: "O zaman daha da güçlü bir siyasi mücadele vereceğiz. Faşizmin Türkiye'de kurumsallaşması ve topluma daha fazla zarar vermesini engellemek için uğraşacağız." AKP hükümetinin artık Türkiye için olumlu bir şey yapabilecek durumda olmadığı eleştirisinde bulunan Demirtaş, seçimi AKP'nin kazanması durumunda kaybedenin Türkiye olacağını ifade etti.

"Seçimlerin ikinci tura kalması halinde seçmenlerinize şu andaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun oy vermeleri yönünde bir çağrıda bulunur musunuz?" sorusuna da yanıt veren Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna kalan kişinin kendisi olacağını söyledi. Demirtaş, "Buna inanıyorum ve halkımıza da güveniyorum" dedi.

HDP cumhurbaşkanı adayı, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda yeni bir anayasanın yapımı için öncü olacağını, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden bu yana ülkede var olan olağanüstü hali (OHAL) kaldıracağını ve demokratik reformlar yapacağını belirtti. Demirtaş ayrıca parlamenter sisteme geri dönüş için yolu açacağını ifade etti.

dpa/DÇÜ,

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Demirtaş: AKP Kürt illerinde seçmen taşıyor

HDP'nin cezaevindeki adayı Demirtaş, "AKP'nin mülki amirlerinin Kürt illerinde neredeyse koca bir ilçe kadar seçmeni taşımak üzere YSK'ya başvuru yaptığını" söyledi. Demirtaş, Banu Güven'in sorularını yanıtladı. (29.05.2018)  

Demirtaş'ın tahliyesi için AYM'ye başvuru

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, tahliye isteminin ve buna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. (29.05.2018)  

Benzer içerik

Selahattin Demirtas, HDP

Demirtaş'ın tahliyesi için AYM'ye başvuru 29.05.2018

24 Haziran seçimlerinde HDP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş, tahliye isteminin ve buna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

Selahattin Demirtas, HDP

Demirtaş: AKP Kürt illerinde seçmen taşıyor 29.05.2018

HDP'nin cezaevindeki adayı Demirtaş, "AKP'nin mülki amirlerinin Kürt illerinde neredeyse koca bir ilçe kadar seçmeni taşımak üzere YSK'ya başvuru yaptığını" söyledi. Demirtaş, Banu Güven'in sorularını yanıtladı.

Selahattin Demirtas, HDP

Demirtaş: HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil 19.05.2018

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Alman yayın kuruluşu WDR'e verdiği mülakatta, HDP olmadan Erdoğan karşısında hiçbir ittifakın zaferinin söz konusu olmayacağı mesajını verdi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Abstimmung - Türkei-Referendum (picture alliance/dpa/U. Deck)

AKPM’den bol şikayetli ön seçim raporu

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi’nin (AKPM) 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri kampanyasını yerinde gözlemlemek için Ankara’ya gönderdiği heyet misyonunu tamamladı. 

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  