 Demirtaş: HDP′siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil | TÜRKİYE | DW | 19.05.2018
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TÜRKİYE

Demirtaş: HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Alman yayın kuruluşu WDR'e verdiği mülakatta, HDP olmadan Erdoğan karşısında hiçbir ittifakın zaferinin söz konusu olmayacağı mesajını verdi.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden Alman kamu yayıncılık kuruluşu WDR'in sorularını yanıtladı.

Cezaevinde kampanya yürütme imkanlarının yok denecek kadar az olduğunu ve sadece avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla dışarıya mesaj gönderebildiğini belirten Demirtaş, "Bu müthiş adaletsiz ve eşitsizlik durumu nedeniyle daha çok da seçmenlerim adına üzgünüm. Ama kişisel olarak moralli ve güçlüyüm" dedi.

Demirtaş, "Mevcut durumda HDP'siz muhalefet ittifakının Erdoğan karşısında zaferi mümkün mü?" şeklindeki soruyu, "HDP'siz hiç kimsenin zaferi mümkün değil. Anketler de, meydanlar da bunu gösteriyor" şeklinde yanıtladı.

"Evladını yitirmiş Türk ve Kürt anneyi buluşturacağım"

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda "daha katılımcı, çoğulcu bir demokrasi için çabalayacağını, yeni bir anayasa ile birlikte demokratik parlamenter sisteme, özgürlükçü bir yönetim anlayışına geçiş yapacaklarını" belirten Demirtaş, "OHAL’i kaldırıp AB sürecinde müzakerelere yeniden başlayacağız. Dış politikada daha barışçıl bir pozisyon alıp, içeride de Kürt sorununu barışçıl yolla çözeceğiz. Bütün bunlar ekonomiye de nefes aldıracak. Enflasyonu, işsizliği, cari açığı düşürecek şekilde yerli üretime dayalı bir kalkınma modelini hayata geçirebileceğiz" dedi.

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda  ilk icraatının ne olacağı şeklindeki soruyu ise, "Çatışmalarda evladını yitirmiş bir Türk anne ile bir Kürt anneyi buluşturup, ikisinin de ellerinden öpüp barışı sağlayabilmem için desteklerini ve dualarını isteyeceğim" diye yanıtladı.

DW/BK,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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