 Demirtaş: Gerekli dersleri çıkarıp mücadeleyi sürdüreceğiz | TÜRKİYE | DW | 25.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Demirtaş: Gerekli dersleri çıkarıp mücadeleyi sürdüreceğiz

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş, OHAL koşulları ve tüm baskılara karşın partisinin Meclis'e girmesini büyük başarı, tutuklu olmasınıysa seçimin en büyük adaletsizliği olarak nitelendirdi.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, bugün Twitter hesabı üzerinden seçim sonuçlarına yönelik açıklama yaptı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 8,4 oranında oy alan Demirtaş, öncelikle partisinin Meclis'e girmesini değerlendirdi.

Demirtaş, "OHAL koşulları, baskılar ve orantısız imkanlara rağmen barajı aşan partim HDP'yi de kutluyor, HDP etrafında kenetlenen halk iradesini selamlıyorum" diyerek, mevcut  koşullarda partisinin Meclis’e girmesinin büyük bir başarı olduğuna dikkat çekti.

Seçim kampanyasını cezaevi koşullarında yapmak zorunda olmasının, seçimin en büyük adaletsizliği olduğunu belirten Demirtaş, bu yönüyle sonuçların meşruiyetinin tartışılacağını yazdı.

"Onlar 100 miting yaptı ben 100 tweet attım"

Selahattin Demirtaş, "Diğer adaylar 100 miting yaparken ben 100 tweet atabildim. Buna rağmen, halkım için elimden geleni yapmaya çalıştım. Rolümün ve misyonumun gereğini yerine getirme gayreti içinde oldum. HDP’yi Meclis'e taşıyarak kısmen başarılı olduğuma inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. Demirtaş, mesajına "Ancak eksik ve yetmezliklerim de olmuştur. Bundan dolayı da halkımın affına ve geniş yüreğine sığınıyorum. Konumum ne olursa olsun, yılmadan mücadeleye devam edeceğimin de bilinmesini istiyorum" ifadeleriyle devam etti.

Demirtaş, Meclis içinde ve dışında tek bir geri adım atmadan, ilkeleri etrafında mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı, sonuçları en iyi şekilde tahlil edip gerekli dersleri çıkaracaklarını ve mevcut koşullarda, siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapacaklarını yazdı.

HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan da seçim gecesi HDP'nin Meclis'e girdiğinin açıklanmasının ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptılar. HDP Genel Merkezi'nin Twitter hesabı üzerinden yayınlanan açıklamalarda, eş başkanlar HDP'nin kararlı mücadelesini sürdüreceği mesajını verdi.

DW, GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İnce: Siyasi mücadele sürecek

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı İnce seçim sonrası ilk açıklamasında sonucu kabul ettiklerini söyledi. Siyasete devam edeceğini belirten İnce, "Türkiye herkesin Türkiyesi olana kadar mücadelemiz sürecek" dedi. (25.06.2018)  

Tagesschau: Erdoğan'ın hesabı tuttu

Alman basınında Türkiye'deki 24 Haziran seçimlerinin sonuçları ve Türk siyasetine yansımalarıyla ilgili yorumlar geniş yer tutuyor. (25.06.2018)  

24 Haziran sonuçları Avrupa basınında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci tura kalmadan yeniden seçilmesi Avrupa basınında geniş yer buldu. Devlet sisteminin değiştiğine dikkat çeken gazeteler, Erdoğan'ın yeni yetkilerini yorumluyor. (25.06.2018)  

Benzer içerik

Türkei - Wahlen

Türk siyasetinde 24 Haziran sonrası 25.06.2018

Erdoğan cumhurbaşkanlığını, AKP ise MHP ile birlikte meclis çoğunluğunu kazandı. Erdoğan ülkeyi istediği şekilde yönetebilecek mi, Muharrem İnce'nin CHP'deki yeni rolü ne olacak? İşte seçim değerlendirmeleri…

Türkei Sezai Temelli HDP Abgeordneter

Yeşiller ve Sol Parti'den HDP’ye tebrik 24.06.2018

Türkiye’de yapılan seçimlere Alman Yeşiller ve Sol Parti’den gelen ilk tepkilerde HDP’nin yüzde 10 barajını aşarak TBMM’ye girmesi memnuniyetle karşılandı.

Logo des Türkischen Staatssenders TRT

TRT'nin ekran adaletsizliği 22.06.2018

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, TRT’nin Erdoğan'a 181 saat, İnce'ye 15 saat, Akşener'e 3 saat ve HDP'ye 32 dakika yer verdiğini açıkladı. TRT'nin Kürtçe kanalında tek yer verilmeyen parti ve isim ise HDP ve Demirtaş oldu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei - Wahlen (Getty Images/C. McGrath)

Türk siyasetinde 24 Haziran sonrası

Erdoğan cumhurbaşkanlığını, AKP ise MHP ile birlikte meclis çoğunluğunu kazandı. Erdoğan ülkeyi istediği şekilde yönetebilecek mi, Muharrem İnce'nin CHP'deki yeni rolü ne olacak? İşte seçim değerlendirmeleri… 

FOTO-GALERİ

default

Sayılarla Alman Milli Takımı

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, bu turnuvanın da favorilerinden. Daha önce dört kez kupaya uzanan Panzerler'in milli takım tarihindeki çarpıcı istatistikleri derledik. 