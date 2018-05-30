 Demirtaş Fox TV′nin sorularını yazılı yanıtlayacak | TÜRKİYE | DW | 30.05.2018

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TÜRKİYE

Demirtaş Fox TV'nin sorularını yazılı yanıtlayacak

HDP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Demirtaş Fox TV'deki programa telefonla katılamayacak. Programda Demirtaş'ın cezaevinden gönderdiği yanıtların aktarılacağı bildirildi.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

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Halkların Demokratik Partisi'nin  (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Fox TV’ye ankesörlü telefonla bağlanmasına programın başlamasına kısa bir süre kala henüz izin çıkmadı. HDP'nin Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya yönelik henüz yanıt alamadığı ve kanalın Demirtaş'a sorularını yazılı ilettiği belirtildi.

HDP Basın bürosundan verilen bilgiye göre, Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden seçim propagandası yapabilmesi için Adalet Bakanlığı'na yapılan başvurunun yanıtı henüz partiye ulaşmadı. Bu nedenle Demirtaş, bu akşam TSİ 20:00’de başlayacak "Liderler FOX'da" programına ankesörlü telefonla bağlanamayacak. Basın bürosu, son dakika bir sürpriz olmaması durumunda, programda Demirtaş'ın yazılı yanıtlarının aktarılacağını bildirdi.

HDP, cezaevindeki Cumhurbaşkanı adayları Demirtaş’ın eşit haklarda seçim propagandası yapabilmesi ve bu kapsamda basın mensuplarıyla görüşebilmesi için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Yüksek Seçim Kurulu Demirtaş’ın Fox TV’de yayınlanacak "Liderler Fox'ta" programına, haftalık 10 dakika olan telefonla görüşme hakkını kullanarak katılmasını reddetmiş, bu konuda yetkinin Adalet Bakanlığı'nda olduğunu belirtmişti.

DW,GA/BK

© Deutsche Welle Türkçe

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