Demirtaş: Boyun eğmeyeceğim

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş TRT Haber'de tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nden 10 dakikalık seçim konuşması yaparak seçmenlere seslendi. 20 aydan fazla bir süredir tutuklu olduğunu, sadece iki kez hakim karşısına çıkarıldığını söyleyen Demirtaş, "Hakkımdaki suçlamaların tamamı sizlere yaptığım konuşmalardır. Tek nedeni AKP'nin benden korkmasıdır" dedi.

Toplumun tamamında derin bir umutsuzluk, korku ve karamsarlık olduğunu söyleyen Demirtaş, "Kamplaşma, kutuplaşma ve gerilim ürkütücü boyutlara ulaştı. Komşu komşudan, kardeş kardeşten korkar hale geldi. Bunun yanı sıra işsizlik, yoksulluk, enflasyondaki durdurulamayan artış yaşamı iyiden iyiye çekilmez hale getirdi" diye konuştu.

"Ülkenin kaderi tek bir kişininin iki dudağı arasında olacak"

Seçmenlerin 24 Haziran seçimlerinde "kritik bir kavşağa gelmiş olan Türkiye'nin bundan sonra hangi istikamete doğru yol alacağına karar vereceğine" dikkat çeken Demirtaş şöyle konuştu:

"Tercihinizi AKP ve Erdoğan'dan yana kullanmanız halinde bundan sonra ülkenin tamamının kaderi tek bir kişinin iki dudağı arasında olacak. Yasama, yargı ve yürütme güçlerinin çok önemli yetkileri tek bir kişide toplanmış olacak. O tek kişinin yapacağı en küçük hatayı bile denetleyecek, kontrol edecek ya da sınırlayacak hiçbir kurum olmayacak. 81 milyonun kaderi tamamen bir kişinin insafına terk edilmiş olacak. Dünyanın geri kalanı demokrasi yolunda ilerlerken Türkiye çağdışı bir yönetim anlayışıyla yalnızlaşacak. Otoriter, baskıcı, demokrasiden kopmuş bir ülkeye dönecek. Cumhuriyetin artısıyla eksisiyle bütün demokratik kazanımları bir gecede ortadan kalkmış olacak. Tek adam rejimi ile karşı karşıya kaldığınız adaletsizlikler, haksızlıklar için başvurabileceğiniz hiçbir yer kalmayacak. Ne mahkemeler ne de diğer devlet daireleri sizin derdinizi derman olmayacak. Her şey tek adamın isteğine, keyfine, çıkarlarına göre düzenlenecek. Bir korku ve istibdat rejiminde nefes alamaz hale gelecek, boğulur gibi hissedeceksiniz. Bunları tahminlerime veya öngörülerime dayanarak değil son birkaç yılda bilfiil yaşananlara bakarak söylüyorum."

"Bugünlerde yaşadıklarımız tek adam rejiminin sadece fragmanıdır" diye konuşan Selahattin Demirtaş, seçmenlere şu çağrıda bulundu:

"Bu kararınızın demokrasi ve özgürlüklerden yana olacağından kuşkum yoktur. Bunca zulme ve tehdide rağmen boyun eğmeyen dik duruşunuz Türkiye'nin aydınlık yarınlarının teminatıdır. Bu karanlık tablo karşısında umutsuzluğa, korkuya yılgınlığa düşmeye gerek yok. Sonu belirsiz bir karanlık tünele girmeden önce önümüzde ciddi bir fırsat var. Bu fırsatı hep birlikte doğru değerlendireceğiz."

Kendisinin 20 ay 20 yıl daha hücrede tutulması halinde bile "boyun eğmeyeceğini" belirten Demirtaş, barış, demokrasi ve özgürlükler için direnmeye devam edeceğini ifade etti.

"TRT'ye eleştiri"

Konuşmasında TRT’yi de eleştiren Demirtaş, "TRT'yi adaletsiz ve haksız uygulamalarından dolayı eleştirdiğimi, bunları yapan yöneticilere hakkımızı helal etmediğimi bununla birlikte TRT'nin bütün emekçilerini de saygıyla selamladığımı ve bu adaletsizlikte onların rolünün olmadığını belirtmek istiyorum" diye konuştu.

dpa,DW/HT, BÖ

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