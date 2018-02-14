Demirtaş: AKP′liler, bakanlar da yargılansın | TÜRKİYE | DW | 15.02.2018

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın 15 aydır tutuklu olduğu davanın ikinci duruşması Sincan Cezaevi'nde görüldü. Duruşmaya HDP'nin yeni eş genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli'nin yanı sıra çok sayıda HDP'li vekil katıldı. Mahkeme başkanı duruşmaya geçerken, Berlin Eyalet Parlamentosu milletvekili Hakan Taş'ın duruşmayı izleme talebinin olduğunu belirti. Bu talebin daha önce reddedildiğini hatırlatan mahkeme başkanı, yeni bir karar alınmayacağını söyledi.

Savunmasına devam eden Selahattin Demirtaş, duruşmanın kamuoyuna açık yapılmasını istedi. Davanın basın üzerinden yürütüldüğünü söyleyen Demirtaş, "Basına bu kadar güveniliyorsa, duruşma canlı yayınlansa. Oysa iktidar yargılamayı kamuoyundan gizlemeye çalışıyor" dedi. Mahkeme başkanı Demirtaş'a "İsteyen herkes izleyebiliyor. Gelen herkesi alıyoruz" deyince, Demirtaş'tan "İsteyen gelse, sonuçta 50 kişilik koltuk ayrılmış" eleştirisi geldi.

"Demirtaş'ın günahı ne?"

4 Kasım 2016'da gözaltına alınıp, tutuklandığını hatırlatan Demirtaş, cezaevine gönderilişinin arkasında siyasi bir iradenin olduğunu söyledi. Hakim karar vermeden, cezaevlerinde HDP'liler için yerlerin ayrıldığını öne süren Demirtaş, havaalanlarında uçakların özellikle kendileri için bekletildiğini, Silivri ve Kandıra cezaevlerinde odaların hazırlandığını söyledi. Demirtaş, AKP ile HDP'nin terörle mücadele için birlikte yürüttükleri çözüm sürecinin başarısı için çok şey yaptıklarını ancak sonunda kendilerinin 'günah keçisi ilan edildiğini' belirtirken, çözüm sürecinin başarısızlığının HDP gibi gösterilerek, HDP'lilere dönük fezlekelerin hazırlandığını öne sürdü.

Hakkındaki iddianamede çözüm sürecinin gözetilmediğine vurgu yapan Demirtaş, süreçle ilgili yargılamayı engelleyen bir yasa çıktığını hatırlattı ve kimi fezlekelere takipsizlik verilmesi gerektiğini savundu. Yasanın, çözüm sürecinde yer alan kamu görevlilerine dair soruşturma açılamayacağını düzenlediğini anlatan Demirtaş, soruşturma makamlarının bu yasa yokmuş gibi davrandığından yakındı. Demirtaş, "Eğer suçlama devam edecekse de, o halde hep birlikte hesap verelim. Ne kadar AK Partili yetkili varsa, cumhurbaşkanından, başbakanından, bakana kadar suç işlemişsek hep birlikte yargı önünde hesabını vereceğiz. Yok değilse, Selahattin Demirtaş'ın günahı ne?" dedi.

Referanduma yargı müdahalesi iddiası

Referandum tarihi belirlendiğinde mahkemeye el yazısıyla dilekçe yazdığını anlatan Demirtaş, dilekçesinde, referanduma giderken tutukluluk halinin Türkiye'deki siyasi dengeleri değiştirecek bir etki yaratacağını, partisinin parlamentoda grubu olduğunu belirttiğini ve tahliye talep ettiğini dile getirdi. Yazılı dilekçeye mahkemenin halen cevap vermediğini söyleyen Demirtaş, "Aleni bir şekilde yargı olarak referandum sürecine müdahale ettiniz. Biz tutuklandık, kampanya yürütemedik, miting yapamadık. Bu nasıl bir tesadüftür ki, ilk duruşma da referandum sonrasına, 28 Nisan'a verildi" çıkışında bulundu.

Fethullah Gülen çıkışı ve ayrımcılık iddiası

Demirtaş, iddianamesinde bulunan ortam dinlemelerin yasadışı olduğunu belirtirken Fethullah Gülen yapılanmasıyla ilgili çıkışlarıyla da dikkat çekti. Hakkındaki dinleme kararlarının altında Gülen yapılanması sanıklarının olduğunu söyleyen Demirtaş, "FETÖ'nün ürettiği delillerle mi Demirtaş'ı yargılayacaksınız. Gülen Cemaati'nin her türlü ilişkisi tüm boyutlarıyla deşifre olmuşken, yargılanıyorken, onların siyasete, yargıya yaptığı müdahaleler sonucunda biz neden hala sanık olarak muhatabız. Olsa olsa benim bu dosyada tanık olmam lazım" dedi.

Demirtaş; görevi kötüye kullanma, mühür bozma, kaçakçılık, bankacılık kanununa aykırılıktan fezlekeleri olan AKP, CHP, MHP'li vekillerle ilgili soruşturma açılmadığına dikkat çekti. Demirtaş, "İnşallah kanunlara saygılı oldukları içindir. Aleni bir ayrımcılıkla karşı karşıyayız" çıkışında bulundu. Demirtaş, gençlerin demokratik siyasete inanmadığı bir dönemde siyasetle uğraştığını söyledi ve herkesin demokrasiye inanmasına çalıştığını anlattı.

Ara karar bekleniyor

Yarın görülmeye devam edecek olan Demirtaş'ın davasında mahkemenin önce bir ara karar vermesi bekleniyor. DW Türkçe'ye hukuki süreçle ilgili bilgi veren HDP'liler esas karar beklenmediğini çünkü Demirtaş'ın savunmasıyla ilgili işlem yapılacağını belirtiyor. Demirtaş'ın Diyarbakır'dan Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınan davası, daha önce kendisi hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için meclise gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Hilal Köylü / Ankara

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