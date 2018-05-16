 Demirtaş’ın tahliyesinin reddine yapılan itiraz da reddedildi | TÜRKİYE | DW | 24.05.2018
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TÜRKİYE

Demirtaş’ın tahliyesinin reddine yapılan itiraz da reddedildi

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebinin reddedilmesine yapılan itiraz da reddedildi. Demirtaş’ın avukatı AYM’ye başvuracaklarını duyurdu.

Selahattin Demirtas, HDP (HDP/Presse)

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tahliye talebinin Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedilmesine yapılan itiraz reddedildi.

HDP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, bir üst mahkeme olan 20'inci Ağır Ceza Mahkemesi, "delil karartma ihtimalini" gerekçe göstererek oybirliğiyle alt mahkemenin kararını onadı.

Açıklamada "mitingler ve toplantılarda yaptığı konuşmalardan dolayı yargılanan” Cumhurbaşkanı adayı ve HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “tahliyesi hakkında ‘delil karartma ihtimali’ gibi abes, tutarsız ve hukukla alakası olmayan bir gerekçeye  sığınılması dahi siyasi iktidarın eşit ve adil bir seçim istemediğinin açık göstergesidir” ifadesi kullanıldı. Açıklamada mahkemenin aldığı karar eleştirilerek "Hazin olan iktidarın bu saçma gerekçesinin mahkemeler tarafından da dile getirilmesidir” denildi.

AYM’ye başvurulacak

Demirtaş’ın avukatı Mahsun Karamani, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda bu kararın ardından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracaklarını duyurdu. "Önümüzdeki tek seçenek, öncelikli ele alma ve tedbir talebiyle AYM’ye başvuru” ifadesini kullanan Karamani, AYM’nin bu kararı birkaç gün içinde karara bağlamasını umduklarını dile getirdi.

Alt mahkeme tahliye talebini reddetmişti

Demirtaş’ın avukatları, HDP’nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi için 15 Mayıs'ta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu. Mahkeme, 21 Mayıs’ta açıkladığı kararında, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle tahliye talebini reddetmişti. Bunun üzerine Demirtaş’ın avukatları 22 Mayıs'ta karara itiraz etmişlerdi.

HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş hakkında "Terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme” iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

DW/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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