 Demirtaş′ın tahliye talebine mahkemeden ret | TÜRKİYE | DW | 21.05.2018
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TÜRKİYE

Demirtaş'ın tahliye talebine mahkemeden ret

Cezaevinde bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebinin reddedildiği bildirildi.

Selahattin Demirtaş

Selahattin Demirtaş

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Cumhurbaşkanı adayı ve eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş için yapılan tahliye başvurusunun reddedildiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre mahkeme adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş'ın tahliye talebini yerinde görmedi ve tutukluluğunun devamına karar verdi.

Cezaevinden avukatları aracılığıyla ve posta yoluyla kampanyasını yürüten Demirtaş için HDP tarafından tahliye edilmesi için 15 Mayıs'ta Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuruda bulunulmuştu.

"Milyonlarca yurttaşın talebi"

HDP'den yapılan yazılı açıklamada, başvurunun parti adına Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve Demirtaş'ın avukatları tarafından yapıldığı belirtilmişti.

Demirtaş'ın serbest bırakılmasının sadece HDP'nin değil, "HDP'ye oy vermiş milyonlarca yurttaşın talebi" olduğuna dikkat çekilmişti.

HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, Kasım 2016'dan beri Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. Demirtaş hakkında "terör örgütü kurma, yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme" iddialarıyla açılmış birden fazla dava var. Tutuklu yargılanan Demirtaş'ın 142 yıla kadar hapsi isteniyor.

DW/SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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