Darbe girişimi davasında 104 ağırlaştırılmış müebbet

Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

Kraliyet ailesini takip edenler için en önemli detay düğünde nasıl bir gelinlik giyinileceği olmuştur. Diğer Kraliyet gelinlik modelleri gibi Prens Harry ile bugün evlenecek Meghan Markle'ın gelinliği de çok konuşulacak.