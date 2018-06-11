Daimler Avrupa'da 774 bin otomobilini geri çağıracak

Almanya Ulaştırma Bakanlığı, otomotiv devi Daimler'in Avrupa çapında toplam 774 bin otomobilini araçlarda "meşru olmayan, yanıltıcı egzoz arıtma yazılımı kullanılmış olması" nedeniyle geri çağırmak zorunda olduğuna karar verdi. Almanya'da geri çağrılacak araç sayısının da 238 bin olduğu açıklandı.

Söz konusu yazılımların, yapılan testlerde yüksek derecede zararlı emisyonu gizleme amacıyla tasarlanmış olduğu kaydedildi.

Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, kararı bugün Daimler Yönetim Kurulu Başkanı Dieter Zetsche ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından açıkladı. Scheuer, "Federal hükümet derhal, araçların yasaya aykırı, yanıltıcı yazılımlar içerdiğinden ötürü geri çekileceği talimatını resmen verecektir" dedi.

Andreas Scheuer

Scheuer, kararın ağırlıklı olarak Mercedes-Benz Vito araçları ve GLC 4x4 ve C sınıfı sedanların dizel versiyonlarını kapsadığını kaydetti.

Bakan Scheuer, "Daimler, federal hükümetin motor kontrol yazılımında kusurlu bulduğu uygulamaların mümkün olan en hızlı biçimde ve devlet kurumlarıyla saydam işbirliği içerisinde kaldırılacağını ifade etti" dedi.

Daimler'den itiraz

Dieter Zetsche de Pazartesi akşamı Scheuer ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Pazartesi günü Ulaştırma Bakanlığı'na gelen Dieter Zetsche

Daimler şirketinin Bakanlığın geri çekme kararını uygulayacağını, ancak eşzamanlı olarak hukuki düzlemde itirazda bulunacağını kaydeden Zetsche, "Henüz açıklığa kavuşmamış olan hukuki konular, itiraz sürecinde açıklığa kavuşacaktır" şeklinde konuştu.

Daimler'in bir numarası Zetsche, şirketin ürettiği araçlardaki emisyon düzensizlikleri hakkında bilgi vermek üzere Bakanlığa çağrılmıştı.

Volkswagen ile ortaya çıkan dizel skandalının ardından Daimler yıllardır baskı altında bulunuyordu. Stuttgart Savcılığı tarafından Daimler hakkında soruşturma başlatılmış, ABD'de de dava açılmıştı.

Diğer yandan Pazartesi günü Volkswagen'in alt şirketi Audi'nin CEO'su Rupert Stadler'in evine de baskın düzenlenmişti. Geçen hafta Federal Motorlu Taşıt Dairesi, motor kontrolünde manipülasyon yapıldığı belirlenen 60 bin Audi A6 ve A7'nin resmen piyasadan geri çekilmesi kararını vermişti.

AFP,dpa/BÜ,HS

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