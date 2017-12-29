 Dağıstan’da kilise cemaatine silahlı saldırı | DÜNYA | DW | 18.02.2018
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DÜNYA

Dağıstan’da kilise cemaatine silahlı saldırı

Rusya’ya bağlı özerk Dağıstan bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda en az dört kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından öldürüldü.

Symbolbild islamistischer Kämpfer (Fotolia/Oleg Zabielin)

Rus medyasında yer alan haberlere göre Dağıstan'da silahlı bir saldırgan tarafından kilise cemaatine av tüfeğiyle ateş açıldı. Kizlyar kentinde meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre en az dört kadın hayatını kaybetti.

Rus haber ajansı Tass'ın haberine göre Belediye Başkanı Aleksander Şuvalov saldırıda dört kişinin de yaralandığını söyledi. Saldırganın olaya müdahale eden iki polise daha ateş açtığı ve çıkan çatışmada öldürüldüğü belirtiliyor.

Rus yerel medyası saldırının akşam saatlerinde ayin sonrası dağılan kilise cemaatini hedef aldığını geçti. Alman haber ajansı dpa saldırının her yıl düzenlenen ve kışın sona ermesi sebebiyle düzenlenen bir geleneksel şenlik sırasında düzenlendiğini duyurdu. Haberde saldırganın 1995 doğumlu olduğu belirtildi. Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

Nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Dağıstan, Çeçenistan ile Hazar Denizi arasında yer alıyor.

AP, dpa / EC,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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