 Dışişleri Bakanı Maas Rusya′ya gidiyor | ALMANYA | DW | 08.05.2018
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ALMANYA

Dışişleri Bakanı Maas Rusya'ya gidiyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Perşembe günü mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği açıklandı. Görüşmede ikili ilişkiler, Suriye, Ukrayna ve İran gündeme gelecek.

Deutschland Energy Transition Dialogue der Bundesregierung (picture-alliance/dpa/K. Nietfeld)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Perşembe günü mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşmek üzere Moskova'ya gideceği açıklandı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, görüşmenin ana gündem maddelerinin Suriye savaşı ve Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz olacağı belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise, görüşmede Alman-Rus ilişkilerinin ve İran'ın nükleer programının da masaya yatırılacağı vurgulandı. İki ülke arasındaki siyasi diyaloğun zayıfladığının belirtildiği açıklamada, "Almanya'nın yeni koalisyon hükümetinin esaslı ve açık bir diyaloğa ilgi göstermesini olumlu görüyoruz" denildi.

Diğer yandan Alman haber ajansı dpa'nın aktardığı bilgilere göre, Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier de Rusya'yı 13-14 Mayıs tarihlerinde ziyaret edecek. Altmaier'in ziyaretinde ikili ekonomik ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mayıs'ta Soçi'de bir araya gelecek. Merkel Rusya'yı en son 2017 yılında ziyaret etmişti.

dpa/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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