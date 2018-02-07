 Dışişleri Bakanı Gabriel partisini topa tuttu | ALMANYA | DW | 09.02.2018
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ALMANYA

Dışişleri Bakanı Gabriel partisini topa tuttu

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde kendisine bakanlık verilmemesine tepki gösterdi. Gabriel, partisi Sosyal Demokrat Parti'nin yönetimini "saygısızlıkla" itham etti.

Deutschland Koalitionsverhandlungen von Union und SPD | Außenminister Sigmar Gabriel (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, yeni kurulacak koalisyon hükümetinde kendisine görev verilmemesi üzerine üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) yönetimini "saygısızlıkla" itham etti. Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere bir açıklamada bulunan Gabriel, "Geriye kalan, partimiz Sosyal Demokrat Parti'de (SPD) birbirimize karşı yaklaşımımızın saygısız ve verilen sözlerin değersiz hale gelmiş olmasından duyduğum üzüntü" diye konuştu.

Gabriel kendisine tam olarak hangi sözün verilmiş olduğunu ise açıkça ifade etmedi. SPD lideri Martin Schulz'un Gabriel'e Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileriyle yeniden bir koalisyon hükümeti kurulması halinde dışişleri bakanlığı görevinde kalacağı sözünü verdiği öne sürülüyor.

"Dışişleri bakanlığı görevini seviyorum ve halkın gözü önünde de belli ki iyi ve başarılı bir şekilde yaptım" diyen Gabriel, "Yaptığım işe kamuoyunun biçtiği değerin SPD yönetimi açısından bütünüyle önemsiz olmasından açık bir biçimde üzüntü duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Gabriel Ocak ayında Martin Schulz lehine parti genel başkanlığından ve başbakan adaylığından çekilmiş ve Frank-Walter Steinmeier'den boşalan dışişleri bakanlığı koltuğuna oturmuştu.

Martin Schulz bei den Koalitionsverhandlungen zwischen SPD und Union (Reuters/A. Schmidt)

SPD lideri Martin Schulz

Schulz "Koalisyon olmayacak" demişti

Martin Schulz seçimlerden önce, 25 Ağustos 2017 tarihinde bir gazetecinin kendisine yönelttiği soru üzerine Başbakan "Angela Merkel liderliğinde kurulacak bir koalisyon hükümetine bakan olarak katılmayacağını" söylemişti. Seçim sonuçlarının belli olduğu gece de partisinin CDU/CSU ile bir koalisyon hükümeti kurmayacağını, muhalefette yer alacağını ifade etmişti.

Çarşamba günü CDU/CSU ile koalisyon sözleşmesinin kabul edilmesi ve bakanlıkların dağıtılması sonrasında yaptığı açıklamada ise Schulz, Gabriel'in "dışişleri bakanı olarak çok iyi bir iş çıkardığını" söylemekle yetinmiş, kendisinin "hükümete dışişleri bakanı olarak katılmaya" karar verdiğini açıklamıştı.

SPD gençlik örgütü, parti yönetiminin CDU/CSU ile koalisyon konusunda anlaşmasından memnun değil. Partinin gençlik teşkilatı Genç Sosyalistler'in (Jusos) Başkanı Kevin Kühnert, "Büyük Koalisyon'a Hayır" kampanyasını bugün Leipzig'te başlatıyor. Kühnert, Almanya'nın çeşitli illerinde konuşmalar yaparak parti tabanını koalisyon sözleşmesine "hayır" oyu kullanmaya ikna etmeye çalışacak.

Koalisyon sözleşmesi 20 Şubat-2 Mart tarihleri arasında SPD üyelerinin onayına sunulacak. Yaklaşık 460 bin SPD üyesinin oy kullanacağı oylamanın sonucu 4 Mart'ta açıklanacak.

dpa, AFP / EC,BÜ

©Deutsche Welle Türkçe

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