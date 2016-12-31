  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

“Dışarıdaki Gazeteciler”den tutuklu meslektaşları için yeni yıl fotoğrafı

"Dışarıdaki Gazeteciler", cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşlarına destek için yeni yıl fotoğrafı çektirdi.

türkische Journalistengruppe namens Disaridaki Gazeteciler (DW/Özcan Yaman)

Önerdiğimiz linkler

Yüzlerce gazeteci, hapisteki gazetecilere özgürlük çağrısıyla İstanbul'da bir yürüyüş ve basın açıklaması yaptı. Açıklamada "Onlarca gazeteci tutsak olduğu sürece hiçbirimiz özgür olamayacağız" denildi. (28.10.2017)

Cumhuriyet Gazetesi yazar ve yöneticilerinin yargılandığı davanın görülmesine bugün Silivri'de devam ediliyor. Dışarıdaki Gazeteciler İnisiyatifi tutuklu gazetecilerin serbest bırakılmasını talep etti. (11.09.2017)

24 Temmuz'da başlayacak Cumhuriyet davası öncesinde hem yurt içi hem de yurt dışında gazeteyle dayanışma kampanyaları yürütülüyor. Davayı izlemek üzere uluslararası basın örgütlerinden birçok temsilci Türkiye'ye gidecek. (21.07.2017)

"Dışarıdaki Gazeteciler", cezaevinde tutuklu bulunan meslektaşlarına destek için yeni yıl fotoğrafı çektirdi. Geçen sene yapılan fotoğraf çekiminin sabahında, gazeteci Ahmet Şık gözaltına alınmıştı.

Toplu fotoğraf çekimine Cumhuriyet davası kapsamında tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan gazeteciler Kadri Gürsel, Musa Kart, Turhan Günay ile gazetenin avukatlarından Mustafa Kemal Güngör de katıldı. Ayrıca, Özgür Gündem davası kapsamında tutuklanan İnan Kızılkaya ile RedHack soruşturması kapsamında tutuklanan Tunca Öğreten de fotoğraf çekiminde yer aldı.

Öğreten: Şimdi yeniden buradayım

RedHack soruşturması kapsamında 25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 6 Aralık 2017'de tahliye edilen gazeteci Tunca Öğreten DW Türkçe'ye verdiği demeçte, geçen sene fotoğraf çekiminin hazırlıkları sırasında gözaltına alındığını söyledi. Öğreten, “Geçen yıl benim olmadığım kareyi sağ olsun dışarıdaki gazeteciler mektupla göndermişlerdi. Şimdi yeniden buradayım. En azından burada olmayı başarabildim. Fotoğrafı tutuklu meslektaşlarımız için destek amacıyla çekiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye gazeteciliğin en zor yapıldığı ülkelerden”

Fotoğraf çekimine katılan gazetecilerden Evrensel gazetesinden Meltem Akyol, 2017 yılının gazeteciler açısından kötü bir yıl olduğunu belirterek, “Onlarca gazeteci içeri girdi, bazıları tahliye oldu. Enseyi karartmıyoruz, gerçekleri söylemeye devam edeceğiz” dedi. Akyol, yeni yılın tutuklu gazeteciler için özgürlük getirmesini dilediğini ifade etti.

türkische Journalistengruppe namens Disaridaki Gazeteciler (DW/Özcan Yaman)

ABC News çalışanı Engin Baş ise gazeteciler için zor bir senenin geride kaldığını dile getirerek, bir araya gelmelerinin dayanışma açısından önemli olduğunu söyledi. Baş, “Tutuklu gazeteciler açısından Türkiye’nin çok negatif bir görünümü var. Türkiye gazeteciliğin en zor yapıldığı ülkelerden. Bunun değişmesi ümidiyle insanlar burada bir araya geliyor” dedi.

“Seneye herkes özgürlüğüne kavuşmuş olsun”

BBC Türkçe’den Selin Girit, fotoğraf etkinliğine buruk geldiğini ifade ederek, “Geçen yıl da burada toplanmıştık. Aramızda ‘Bundan sonra acaba kim içeri girer diye’ şakalaşıyorduk ve ertesi gün Ahmet’in gözaltına alındığı haberiyle uyandık” dedi. Girit, gelecek sene yine aynı etkinlik için buluşmamayı ümit ettiğini belirterek, “Seneye herkes özgürlüğüne kavuşmuş olsun” diye ekledi.

28 Aralık 2016 tarihinde “Ben Gazeteciyim” oluşumunun çağrısıyla buluşan gazeteciler, cezaevindeki meslektaşları için toplu fotoğraf çektirerek yeni yıl mesajı yollamıştı. Bu etkinliğin sabahında gazeteci Ahmet Şık, Cumhuriyet soruşturması kapsamında gözaltına alınmış ve sonrasında tutuklanmıştı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün bu ay açıkladığı 2017 yılı küresel raporunda, Türkiye'de 100'ün üzerinde gazetecinin cezaevinde olduğu ve gazetecilerin terör suçlamasıyla tutulduğuna dikkat çekilmişti. Raporda ayrıca Türkiye'de gazetecilerin sistematik olarak uzun bir süre boyunca tutuklu yargılandığı ve böylelikle mahkeme kararı olmaksızın cezalandırıldığı ifade edilmişti.

Burcu Karakaş

©Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Deustchland | Neujahrsansprache BK Merkel im Bundeskanzleramt

Merkel'den teröre karşı birlik çağrısı 31.12.2016

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in yeni yıl konuşmasına terör damgasını vurdu. Merkel, teröre rağmen vatandaşlardan geleceğe umutla bakmalarını ve demokrasiye güvenmelerini istedi.

Türkei Istanbul Ortaköy nach dem Anschlag

İstanbulluların terör endişesi 02.01.2017

Yeni yıla terör saldırısı ile giren İstanbul'un Ortaköy semtinde sessizlik ve endişe hakim. Son 1,5 yılda art arda terör örgütlerinin hedefi olan İstanbulluların 2017’den en büyük beklentisi güvenlik.

Bildergalerie Jahresrückblick 2017 International (Reuters/G. Tomasevic)

2017: Çocukların kabus yılı

Çatışmaların hedefi oldular, sakat kaldılar, savaşmaya zorlandılar, ağır işlerde çalıştırıldılar... Dünya bir yılı daha geride bıraktı, çocukların kaderi değişmedi. 

DW TÜRKÇE'Yİ TAKİP EDİN

Twitter

Facebook

YouTube

Google +