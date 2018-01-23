 Düsseldorf′taki Afrin gösterisine polis müdahalesi | ALMANYA | DW | 11.03.2018
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ALMANYA

Düsseldorf'taki Afrin gösterisine polis müdahalesi

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı’nda Afrin operasyonunu protesto etmek isteyen bir gruba polis müdahale etti. Olayda 10 kişi yaralandı.

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Düsseldorf Havalimanı'nda Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Kuzey Ren-Vestfalya Emniyet Müdürlüğü basın sözcülüğü DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Afrin'e yönelik operasyonu protesto etmek isteyen bir grubun öğleden sonra Düsseldorf Havalimanı binasına girdiğini ancak gösteri için izin alınmadığını, bu nedenle  polisin göstericilerden havalimanını terk etmelerini istediğini belirtti. Bazı göstericilerin polisin uyarılarını dikkate almadığını söyleyen sözcü, bunun üzerine emniyet güçleriyle göstericiler arasında gerginlik yaşandığını, polisin bazı göstericilere biber gazı ile müdahale ettiğini bildirdi.

Alman Haber Ajansı (dpa) ise polis yetkililerine dayandırdığı haberinde, havalimanında gösteri düzenlemek isteyen Kürt göstericilerle onlara tepki gösteren Türkler arasında gerginlik yaşandığını duyurdu.

Demonstration zu türkisch-kurdischem Konflikt

10 kişi yaralandı

DW Türkçe'ye konuşan sözcü, havalimanında yaşanan arbedede 10 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında polis veya yolcuların da bulunup bulunmadığı konusunda henüz bilgi verilemeyeceğini belirtti. Polis havaalanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiğini ancak uçuşlarda aksama yaşanmadığını kaydetti.  

Almanya'da bir süredir Türkiye'nin Afrin operasyonuna yönelik protesto gösterileri düzenleniyor. Operasyonun başlamasından sonra Hannover havalimanında harekatı protesto edenlerle Türkiye'ye gidecek yolcular arasında arbede çıkmış, polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı. Afrin operasyonunun ardından Leipzig ve Minden'de bulunan DİTİB camilerine de saldırılar düzenlenmişti.
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Hannover havalimanında Afrin kavgası

Başka kentlerde de Afrin gösterileri düzenlendi

Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu protesto etmek isteyen gruplar hafta sonunda Almanya’nın farklı kentlerinde gösteriler düzenledi. Hamburg'da Cumartesi akşamı düzenlenen gösteriye 400 kişi katıldı. Göstericiler önce Rusya'nın ardından ise Türkiye'nin Hamburg Başkonsolosluğu binasına yürüdü. Göstericiler iki başkonsolosluk binasına da taş fırlattı. 

Aynı saatlerde Kiel kentinde düzenlenen bir gösteride de Afrin operasyonu protesto edildi. Polis buradaki gösterinin barışçıl geçtiğini belirtti. Saarbrücken ve Kaiserslautern ana tren garlarında ise bugün Afrin operasyonuna yönelik protesto gösterileri yapıldı.

Türkiye 20 Ocak'ta, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olarak gördüğü YPG'nin kontrolündeki Afrin'e operasyon başlatmıştı.

DW,dpa/HT,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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