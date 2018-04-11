 Dünyanın en yaşlı insanı öldü | YAŞAM | DW | 22.04.2018
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YAŞAM

Dünyanın en yaşlı insanı öldü

Dünyanın en yaşlı insanı Japon Nabi Tajima, Japonya’nın Kikai adasında 117 yaşında hayatını kaybetti.

Nabi Tajima'nın 2015 Eylül ayında çekilmiş bir fotoğrafı

Nabi Tajima'nın 2015 Eylül ayında çekilmiş bir fotoğrafı

Japonya'nın Kagoşima bölgesine bağlı Kikai adası yetkilileri Nabi Tajima'nın dün hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. 2015 Eylül ayından beri Japonya'nın en yaşlı insanı unvanına sahip olan 117 yaşındaki Tajima'nın dünyanın da en yaşlı insanı olduğu tahmin ediliyor.

"Dünyanın en yaşlı insanı" unvanlı Jamaikalı Violet Brown'un geçen yıl 117 yaşında vefat etmesi üzerine Guinness Rekorlar Kitabı unvanın Tajima'ya devredilmesi için inceleme başlatmıştı.

Kikai belediyesi sözcüsü Susumi Yoshiyuki bir huzurevinde hayatını sürdüren Tajima‘nın Ocak ayından bu yana hastanede tedavi gördüğünü belirtti. Sözcü Tajima'nın yaşlılığa bağlı sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini kaydetti. Tajima 4 Ağustos 1900 tarihinde doğmuştu.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre dünyanın en yaşlı erkeği ünvanına sahip 112 yaşındaki Masazo Nonaka da Japonya'da yaşıyor. Japonya'da ortalama yaşam süresi yüksek. Japon hükümetinin verilerine göre geçen yıl itibarıyla ülkede 100 ya da 100 yaşın üstünde 68 bin insan yaşıyor.

AFP, HT / BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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