Dünyanın en büyük beşinci elması bulundu

İngiliz Gem Diamonds firması tarafından Güney Afrika tarafından tamamıyla çevrili bir ülke olan Lesotho'nun Letseng maden ocağından çıkarılan 910 karatlık elmasın dünyanın en büyük beşinci elması olduğu düşünülüyor.

Konuyla ilgili pazartesi günü bir açıklama yapan Gem Diamonds’ın başkanı Clifford Elphick, golf topu ile tenis topu arasında bir büyüklüğe sahip olan 910 karatlık "D renkli" elmasın "istisnai bir kalitede” olduğunu söyledi.

Elmasın bulunmasını "çok önemli bir keşif” olarak nitelendiren Elphick, Letseng maden ocağına 2006 yılından bu yana sahip olduklarını ve bu madenden daha önce de 603 karat büyüklüğünde ve yine D renkli bir elmas çıkarttıklarını sözlerine ekledi.

Değeri 33 milyon euro

Liberum Capital isimli firmanın maden analistlerinden Ben Davis'in yatırımcılar için hazırladığı araştırma notuna göre 910 karatlık işlenmemiş elmasın değeri 33 milyon euro (40 milyon dolar).

D, E ve F renkli elmaslar, kendileri hiç renk ihtiva etmedikleri için ışığı en iyi şekilde yansıtan elmaslar ve dolayısıyla dünyanın en pahalı elmasları olarak biliniyor. Her ne kadar en renksiz ve en değerli elmas "D renkli" olsa da D ile E veya F renkli elmaslar arasındaki farkı ancak uzmanlar taşları inceleyerek belirleyebiliyorlar.

1905 yılında Güney Afrika'nın Pretoria şehrine yakın Cullinan maden ocağında bulunan 3.106 karatlık elmas, dünyanın en büyük işlenmemiş elması unvanını elinde bulunduruyor. Bölünerek işlenen bu elmas İngiliz Kraliyet Ailesi'nin mücevherleri arasında yer alıyor. 2015 yılında Botsvana'da bulunan 1.109 karatlık elmas ise, geçtiğimiz yıl 53 milyon dolara satılmıştı.

Video izle 01:03 Paylaş Dünyanın en büyük pembe elması rekor kırdı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link http://p.dw.com/p/2ah87 Dünyanın en büyük pembe elması rekor kırdı

DW/dpa/AFP, DÇÜ/BK

©Deutsche Welle Türkçe