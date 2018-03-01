Dünya Ticaret Örgütü′nden Trump′a vergi tepkisi | EKONOMİ | DW | 02.03.2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan ekonomisini koruma gerekçesiyle çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 gümrük vergisi uygulama kararına Dünya Ticaret Örgütü'nden yanıt geldi.

Küresel ticareti denetleyen örgütün genel direktörü Roberto Azevedo, Associated Press'e yaptığı açıklamada, Trump'ın böyle bir adım atması hâlinde ekonomik açıdan hasar verici bir ticaret savaşına girme riskini alacağını söyledi.

Roberto Azevedo

ABD'nin planlarının kendilerini "açık şekilde endişelendirdiğini" söyleyen Azevedo, "Ticaret savaşı kimsenin çıkarına değildir" diye ekledi. Azevedo, Dünya Ticaret Örgütü'ünün "durumu çok yakından izleyeceğini" belirtti.

AB'den Amerikan ürünlerine vergi hazırlığı

Trump'ın Perşembe günü açıkladığı gümrük vergisi kararına Avrupa Birliği'nin tepkisi de sürüyor. Daha önce ABD'ye misilleme yapabileceklerinin sinyalini veren AB yetkilileri, Brüksel'in de Amerikan ürünlerini hedef almaya hazırlandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Almanya'nın Hamburg kentinde yaptığı açıklamada, AB'nin Harley-Davidson motosiklet, bourbon viski ve Levi's kot pantolonları gibi Amerikan ürünlerinin ithalatına gümrük vergisi koymaya hazırlandığını duyurdu.

Juncker ve Trump

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jyrki Katainen ise yaralayıcı bir ticaret savaşından kaçınılması için hâlen daha az da olsa bir şans bulunduğunu belirterek, Trump'ı gelecek hafta yürürlüğe girmesi beklenen kararından dönmeye davet etti.

"Bu savaşın kazananı olmaz"

AB'nin ticaret politikasından sorumlu Katainen, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Hızla yayılacak bir ticaret savaşına çok yakınız. Ve böyle bir savaşın sadece kurbanları olur, kazananları değil" uyarısında bulundu.

ABD'nin küresel piyasalara ucuz çelikle yayılan Çin'e karşı bir önlem almaya çalışmasını anladığını ancak uygulanan yöntemin doğru olmadığını ifade eden Katainen, "ABD'nin kullanmak istediği ilaç yanlış" dedi.

Katainen, "Küresel bir ticaret savaşı, işsizlik, daha az ekonomik büyüme ve ticaret ortakları arasında daha kötü ilişkiler anlamına gelir" diye ekledi.

AB'nin "aynı düşüncedeki ülkelerle koalisyon kurup birlikte ABD'ye karşı Cenevre'deki Dünya Ticaret Örgütü mahkemesinde dava açmasının mümkün olduğunu" söyleyen Katainen, bu ülkeler içinde Türkiye, Japonya, Kanada ve Meksika'nın olabileceğini belirtti.

AFP,AP/CÖ,BÖ

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