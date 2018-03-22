Dünya Ticaret Örgütü′nden ABD′ye uyarı | EKONOMİ | DW | 23.03.2018

ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyuma getirdiği yeni vergiler Cuma günü Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) toplantısının da ana gündem maddesiydi. Avrupa Birliği (AB), Japonya, Avustralya ve diğer ülkeler, Çin ve Rusya tarafından başlatılan tartışmalara katıldı.

DTÖ Genel Direktörü Roberto Azevedo, "Ticaret akışını aksatmak, kırılgan da olsa ekonomik iyileşmenin dünya çapında giderek daha belirgin hale geldiği bir dönemde, küresel ekonomiyi tehlikeye atacaktır" dedi ve "itidal ve acil diyalog" çağrısında bulundu.

DTÖ Sözcüsü Fernando Puchol, Başkan Trump'ın Çin'e getirdiği ve 60 milyar doları bulabilecek yeni gümrük vergilerinin "ayrıntılı bir analizini" yaptığını açıkladı.

Toplantıda bir DTÖ yetkilisi, AB temsilcisinin Avrupa'nın Washington'ın sanayisini desteklemeye çalıştığını söyleyerek, ulusal güvenliği korumak için gerekli adımların atıldığına dair ABD' nin iddialarını reddetti. Çin ve Rusya ise tarifelerin etkilerini dengelemek için misilleme planladıklarını zaten açıklamışlardı.

Ticaret yetkilisi, Çin'in kapalı kapılar ardındaki toplantıda yaptığı açıklamada, tarifelerin “temelsiz” olduğunu ve örgüt kurallarını birçok şekilde ihlal ettiğini söyledi. Cuma günü geç saatlerde Dünya Ticaret Örgütü'nden bir açıklama yapılması bekleniyor.

Trump Çin'e ek gümrük vergisi getiren genelgeyi imzaladı.

Ticaret savaşları uyarısı

Trump, çelik ve alüminyum ithalatına ek gümrük vergisi getirilmesini öngören düzenlemeyi 8 Mart'ta imzalamıştı. Beyaz Saray'da Amerikalı çelik ve alüminyum işçileri eşliğinde konuşan Başkan, bu sektörlerde ABD'ye düşük maliyetli mal satan devletleri damping yapmakla suçlamıştı.

Washington bu ülkelerin ABD'ye yapacakları çelik ihracatında yüzde 25, alüminyumda ise yüzde 10 gümrük vergisi ile karşı karşıya kalacağını belirtmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti ABD'yi Başkan Trump'ın ithal çelik ve alüminyuma ek gümrük vergisi koyma planlarının ticaret savaşına yol açabileceği hususunda uyarmış, ABD ile ticaretinde geçen yıl rekor fazla elde eden Avrupa Birliği de karşı önlemler için hazırlığa girişmişti.

ABD dün AB ile arasında gerginliğe ve ticaret savaşları tehditlerine varan açıklamalara yol açan AB'ye çelik ve aliminyumda ek gümrük vergisi uygulaması kararında geri adım atmış ancak Çin'e yeni gümrük vergileri getirdiğini açıklamıştı.

Reuters/AP/SSB

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