Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Guta′da tahliye bekleyen bin hasta var | DÜNYA | DW | 02.03.2018

Dünya Sağlık Örgütü, haftalardır yoğun bombardıman altında olan Doğu Guta'da tahliye bekleyen bin hasta ve yaralı olduğunu açıkladı. Örgüt, 84 hastanın durumunun aciliyet taşıdığına dikkat çekti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün yardımcı yöneticisi Dr. Peter Salama, kritik durumdaki hastaların tahliyesi için Suriye hükümetine ve tüm ilgili taraflara izin çağrısında bulundu. Salama, Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'ya en kısa zamanda ilaç ve tıbbi malzeme taşımak istediklerini vurguladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'ndan da (UNICEF) 400 bin sivilin yaşadığı Doğu Guta ile ilgili açıklama geldi. UNICEF'in Orta Doğu Direktörü Geert Cappelaere, 180 bin kişiye yardım malzemesi taşıyacak bir konvoyun Pazar günü bölgeye ulaşmasına Suriye hükümetinden onay çıkabileceğini açıkladı. Cappelaere, konvoyların harekete hazır olduğunu da dile getirdi. Yardım konvoyunda tıbbi malzeme ve yiyecek bulunuyor. 200 binden fazla çocuğun bulunduğu Doğu Guta'ya gidecek konvoyda sadece 70 bin çocuğa yetecek miktarda malzeme olduğu belirtiliyor.

Doğu Guta'nın büyük kısmı bombardıman nedeniyle harabeye dönmüş durumda.

2013'ten bu yana Şam yönetiminin ablukası altında olan Doğu Guta muhaliflerin kontrolünde bulunuyor. Suriye ordusu ve Rusya, 5 Şubat'ta bölgeye yönelik operasyon başlatmıştı. Sivil kayıpların yaşandığı operasyonun ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'de 30 günlük insani ateşkes kararı almıştı. Ancak ateşkes uygulamaya koyulmuş değil. Bunun yerine Rusya ve Suriye, her gün beş saatlik ateşkes ilan ederek sivillerin tahliyesi için bir koridor kurdu.

Liderlerden Doğu Guta diplomasisi

ABD Başkanı Donald Trump ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Guta'daki insani krizi telefonda ele aldı. Görüşme sonrası Berlin'den yapılan açıklamada iki liderin bölgede yaşanan şiddetten Suriye rejimini sorumlu tutma konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Ayrıca liderlerin Doğu Guta'ya yönelik bombardımanına son vermesi için Rusya'ya çağrıda bulunma ve sivillere yönelik saldırılara son vermek için Esad rejimini ikna etme konusunda anlaştığı belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Doğu Guta'da yaşanan krizi gündemine taşıyor. Acil toplantı İngiltere'nin çağrısı üzerine Cenevre'de yapılacak. Toplantı öncesi İngiltere'nin yayınladığı taslak metinde Doğu Guta'ya insani yardım sağlanması için giriş izni isteniyor. Ayrıca BM Güvenlik Konseyi'nden çıkan ateşkes kararının acilen uygulanması çağrısında bulunuluyor.

AFP, AP,rtr/ÖA,GY

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